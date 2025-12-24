الأربعاء 24 ديسمبر 2025
حوادث

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب سوري في الدقهلية

العثور علي جثة شاب
العثور علي جثة شاب سوري، فيتو
عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية على جثة شاب سوري في العقد الثاني من عمره طافية بمياه ترعة أرض الجزيرة بمدينة ميت غمر، وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

العثور علي جثة سوري كافية بنيته ترعة أرض الجزيرة بميت غمر 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بـالعثور على جثة طافية بمياه ترعة أرض الجزيرة بمدينة ميت غمر.

 

نقل الجثمان للمشرحة 
وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة من رجال مباحث ميت غمر وسيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبيّن أن الجثة لشاب يُدعى محمود محمد كمون، يبلغ من العمر 20 عامًا، سوري الجنسية، حيث جرى استخراج الجثة من الترعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى ميت غمر تحت تصرف جهات التحقيق، للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

