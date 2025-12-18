الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ربة منزل بمدينة نصر

النيابة العامة
النيابة العامة
18 حجم الخط

فرغت  نيابة مدينة نصر كاميرات المراقبة المتواجدة بكافية “مسرح جريمة” مقتل ربة منزل على يد ابنها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

مقتل ربة منزل على يد ابنها بمدينة نصر

وتبين من تفريغ الكاميرات أن المتهم دخل إلى الكافيه ثم تحدث إلى إحدى السيدات المتواجدة صحبة أخرى لمدة دقيقتان ثم باغتها بطعنات بسلاح أبيض وفر هاربا.

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها أنها لسيدة في العقد السادس من عمرها، ترتدي جميع ملابسها، ولقيت مصرعها نتيجة إصابتها بجرح طعني نافذ بمنطقة الصدر أحدث قطعا غائرا بالقلب وجروحا متفرقة بالكفين والوجه.


وقال المتهم إنه أقدم على ذلك بسبب خلافات بينه وبين المجني عليها ورفضها إعطاءه أموالا.

مقتل سيدة داخل كافيه شهير بمدينة نصر


تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل سيدة داخل كافيه شهير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة مصابة بطعنة نافذة بالصدر داخل كافيه شهير بمدينة نصر، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة داخل الكافيه وخارجه لتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن المجني عليها، والذي أنهى حياتها بطعنة نافذة بمنطقة الصدر باستخدام سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر مقتل ربة منزل علي يد ابنها قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة مقتل سيدة داخل كافيه شهير بمدينة نصر الادارة العامة لمباحث القاهرة

مواد متعلقة

تأجيل استئناف عامل متهم بقتل زوجته في منشأة ناصر على حكم إعدامه لـ 13 يناير

تجديد حبس المتهم بقتل نجل زوجته الرضيع وإلقاء جثته بمنطقة زراعية بكرداسة

القبض على طالب متهم بقتل صديقه بعد وصلة مزاح في أكتوبر

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

د.مصطفى مدبولي يكتب: الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

"الست" خارج الصورة

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

يحمل هوية الفراعنة، محمد صلاح يخوض أمم أفريقيا بحذاء "الملك المصري"

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads