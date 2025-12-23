أمم أفريقيا 2025، منتخب تونس يتقدم على أوغندا بهدفين في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم منتخب تونس على أوغندا بهدفين دون رد في الشوط الأول ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

وسجل ثنائية نسور قرطاج ألياس السخيري من ضربة رأس ثم سجل إلياس عاشوري ثاني الأهداف في الدقيقة 40.

وجاء تشكيل منتخب تونس أمام أوغندا كالتالي:

أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، يان فاليري، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، إلياس السخيري، إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري.

تاريخ مواجهات تونس ضد أوغندا

التقى منتخبا تونس وأوغندا سابقا في 4 مباريات، وسيطر نسور قرطاج بالكامل محققين 4 انتصارات متتالية.

أول مواجهة كانت في كأس أمم أفريقيا 1962، وفازت تونس 3-0 أوغندا.

ثاني مواجهة، كانت في أمم أفريقيا 1978، وفازت تونس 3-1 أوغندا.

بينما كانت أكبر نتيجة في تصفيات أمم أفريقيا 2000، وانتصرت تونس 6-0 أوغندا.

آخر لقاء كان ودي في 4 يناير 2017، وفازت تونس 2-0 على أوغندا، سجلهما حمزة لحمر، ومحمد علي يعقوبي.

مباراة تونس ضد أوغندا في كأس أمم إفريقيا

يدير مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، في حين سيكون بيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

وتقام المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغة طاقة استيعابه 22 ألف متفرِّجًا، مساء اليوم الثلاثاء.

ويخوض منتخب نسور قرطاج منافسات الدور الأول من كأس أمم إفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من تونس وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.