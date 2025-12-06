رئيس جامعة العاصمة: التعليم والتكنولوجيا هما جناحا التنمية وبهما نصنع اقتصادًا قويًا

18 حجم الخط

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة على ضرورة تطوير برامج الاقتصاد والإدارة والتسويق والتعليم الخاص، إلى جانب دور الجامعات في طرح برامج جديدة مواكبة لمتطلبات العصر.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025 بمشاركة نخبة من رجال الاقتصاد والأعمال والخبراء الأكاديميين، بكلية إدارة الأعمال بجامعة بدر.

وأوضح "قنديل" أن الإصلاح في أي مجال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعليم، الذي يمثل الركيزة الأساسية لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرًا إلى أن قطاع الدراسات التجارية كان من أوائل القطاعات التي بادرت بتطوير برامجها والتحالف مع البنك المركزي لإطلاق برنامج متخصص في المعاملات المصرفية.

تبادل الخبرات والأفكار بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية

وأشار رئيس جامعة العاصمة “إن هذه القمة تمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات والأفكار بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، وتؤكد أن التعليم هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح أو نهضة، فبالعلم نصنع الكوادر البشرية القادرة على قيادة التنمية، وبالتعاون بين الجامعات والقطاع الاقتصادي نفتح آفاقًا جديدة للتطوير والابتكار”.

وأكد أن قطاع الدراسات التجارية بجامعتنا كان سبّاقًا في تحديث برامجه، وطرح تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات السوق، ومنها التحالف مع البنك المركزي لإطلاق برنامج المعاملات المصرفية.

أهمية الذكاء الاصطناعي

كما تناول خلال القمة الحديث عن أهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة مساعدة للإنسان، مع ضرورة بناء أنظمة مستدامة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لضمان استمرارية التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية، وأكد قنديل رسالتنا واضحة: التعليم والتكنولوجيا هما جناحا التنمية، وبهما فقط يمكن أن نصنع اقتصادًا قويًا وأعمالًا أكثر ذكاءً."

وقال الدكتور جمال علي محمد يوسف عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة العاصمة إن هذه الفعالية جمعت بين الفكر الاقتصادي والتكنولوجي، ونحن نؤمن في كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة العاصمة أن التعليم هو حجر الأساس لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية، لقد عملت كليتنا خلال السنوات الماضية على تطوير برامجها الأكاديمية والمهنية لتواكب احتياجات سوق العمل، فطرحنا تخصصات جديدة في الإدارة والتسويق والاقتصاد، Bis، FMi.

كما عقدنا شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية كالبنك المركزي لإطلاق برامج متخصصة في المعاملات المصرفية، إننا نولي أهمية قصوى لتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية والبحثية، لتحقق التنمية الشاملة.

عقدت القمة تحت رعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس الأمناء جامعة بدر، والدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة، والدكتور/ السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، الدكتور مصطفى كمال – رئيس جامعة بدر بأسيوط، الدكتور محمد عبد الرحمن – رئيس جامعة ساكسوني.

