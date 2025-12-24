بحضور وزير التموين، افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية غدا

18 حجم الخط

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة، غدا الخميس 25 ديسمبر، المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية.

ويحتوي المركز النموذجي بـالغرفة التجارية بالقليوبية، على مجموعة من الخدمات الاستثمارية والتجارية للمستثمرين والتجار ومؤدي الخدمات تبدأ من خدمات متكاملة للسجل التجاري وشهادات الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب توثيق الخارجية خدمات مصر الرقمية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تأمينات الاجتماعية والتوقيع والختم الالكتروني الشهر العقاري حماية المستهلك، وجار افتتاح مركز التنمية الصناعية ويعملوا بنظام الشباك الواحد.

جدير بالذكر المركز النموذجي بالغرفة التجارية ب القليوبية غدا، المركز مقام على مساحة 500 متر تم العمل فيه منذ سنة 2023، ويضم جميع هذه الوزارات والهيئات تحت سقف واحد ويعمل بنظام الاستدعاء الرقمي وتم توفير قاعات بمستوى عالي من التجهيز وجميعها مكيفة لراحة الزائرين، وهي تعمل بنظام رقمنا كامل ونظام أرشيف إلكتروني كامل وتقدم جميع التسهيلات للخدمات وتتميز بالشفافية والدفع الالكتروني والدفع أون لاين بالفيزا أو نقدي.

