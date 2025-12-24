الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بحضور وزير التموين، افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية غدا

وزير التموين، فيتو
وزير التموين، فيتو
18 حجم الخط

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة، غدا الخميس 25 ديسمبر، المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية.

منظومة جديدة لتلقي شكاوى المرأة بمحافظة القليوبية

سقوط عصابة نصب السيارات المستعملة في القليوبية

ويحتوي المركز النموذجي بـالغرفة التجارية بالقليوبية، على مجموعة من الخدمات الاستثمارية والتجارية للمستثمرين والتجار ومؤدي الخدمات تبدأ من خدمات متكاملة للسجل التجاري وشهادات الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب توثيق الخارجية خدمات مصر الرقمية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تأمينات الاجتماعية والتوقيع والختم الالكتروني الشهر العقاري حماية المستهلك،  وجار افتتاح مركز التنمية الصناعية ويعملوا بنظام الشباك الواحد.


جدير بالذكر المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية غدا، المركز مقام على مساحة 500 متر تم العمل فيه منذ سنة 2023،  ويضم جميع هذه الوزارات والهيئات تحت سقف واحد ويعمل بنظام الاستدعاء الرقمي وتم توفير قاعات  بمستوى عالي من التجهيز وجميعها مكيفة لراحة الزائرين، وهي  تعمل بنظام رقمنا كامل ونظام أرشيف إلكتروني كامل وتقدم جميع التسهيلات للخدمات وتتميز بالشفافية والدفع الالكتروني والدفع أون لاين بالفيزا أو نقدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية الدكتور محمد عطية الفيومي المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الغرفة التجارية بالقليوبية

مواد متعلقة

منظومة جديدة لتلقي شكاوى المرأة بمحافظة القليوبية

جهاز مدينة العبور الجديدة يُسلم جامعة بنها الأهلية مقر المستشفى الجامعي

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الرياضة

هندسة بنها بشبرا تحصل على جائزة الإبداع والتميّز في معرض النقل الذكي والتنقل الكهربائي

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

بعد مراجعة صندوق النقد، هل نشهد زيادة في أسعار الكهرباء والوقود؟ مدبولي يرد

كأس أمم إفريقيا 2025، القناة الناقلة للديربي العربي بين الجزائر والسودان

مدبولي: صندوق النقد يُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

خدمات

المزيد

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads