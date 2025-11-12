الأربعاء 12 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ أسوان يهنئ الفائزين فى انتخابات النواب ويشيد بالمشاركة الإيجابية لأبناء المحافظة

محافظة أسوان
قدم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، خالص التهانى إلى الفائزين فى انتخابات مجلس النواب 2025 من الجولة الأولى، مؤكدًا على أن ما شهدته العملية الانتخابية بالمحافظة يعكس الوعى الوطنى الكبير لدى أبناء أسوان وحرصهم على المشاركة الإيجابية فى رسم مستقبل وطنهم.

وأعرب اللواء إسماعيل كمال عن تهنئته للفائز عن الدائرة الإنتخابية الأولى بمركز أسوان ( فردى )، والذى حصل على 44783 صوتا، وكذا الفائز عن الدائرة الثانية بمركز كوم أمبو ( فردى )، والذى حصل على 30568 صوتا.

وقدم التهنئة للفائزين عن القائمة الوطنية، مؤكدا على أن سير العملية الإنتخابية بالمحافظة تم فى أجواء من الإنضباط والشفافية، ووسط إقبال متزايد ومتميز من المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى مناخ ديمقراطى يعكس روح الإنتماء والمسئولية الوطنية.

واشاد بما بذلته الأجهزة التنفيذية والأمنية من جهود لضمان إنتظام العملية الإنتخابية وتوفير كافة التسهيلات للناخبين، مشيرا إلى أن هذا المشهد الديمقراطى المشرف يعتبر ترجمة حقيقية لوعى المواطن الأسوانى وإيمانه بدوره الفاعل فى دعم مؤسسات الدولة، وهو الذى يتطلب بمواصلة المشاركة الإيجابية فى جولة الإعادة يومى 3، 4 ديسمبر المقبل.

أوضح محافظ أسوان أن المحافظة ستعمل على التعاون البناء مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أجل تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وبما يحقق آمال أبناء أسوان بجميع مراكزها ومدنها وقراها بالشكل المطلوب.

