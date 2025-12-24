الأربعاء 24 ديسمبر 2025
محافظات

تضامن الشرقية يسلم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

مديرية التضامن الاجتماعى
مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية
قامت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية بتسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بمدن ومراكز المحافظة، حيث كانت قد سلمت 1146 بطاقة فى الدفعة الأولى و1687 بالدفعة الثانية والأخيرة اليوم الأربعاء.

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي ببلبيس

أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن 

وكشف أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، عن أن بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم تسليمها شملت دفعتين بإجمالي ٢٨٣٣ كارت بواقع ١١٤٦ بطاقة بالدفعة الأولى و١٦٨٧ بطاقة بالدفعة الأخيرة وذلك للأشخاص المستحقين ممن أجروا الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويُحدد نوعها ودرجتها أو الحاصلين بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

إجراء الكشف الطبى بمستشفيات وزارة الصحة 

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة أتاحت خدمة الاستعلام عن أماكن إستلام بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمى  للوزارة والخط الساخن رقم ١٥٠٤٤ والإدارات الإجتماعية التابعة للمديرية، مشيرا إلى أن شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي بأحد مستشفيات وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.

محافظ الشرقية يصدر 8 قرارات تأديبية ضد 66 من العاملين المقصرين بالوحدات المحلية

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية 

بدوره أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تسليم ٢٨٣٣ بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها القانون بما يسهم في تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم.

