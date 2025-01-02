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دين ودنيا

من خواطر الشعراوي، ما معنى الجدال وأصل الكلمة لغويا؟ (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

معنى الجدال، شرح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة الحج، معنى الجدال في الآية الكريمة، موضحا أصل الكلمة في اللغة العربية.

سورة الحج

قال تعالى: «وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (68) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69)».

وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. [ الحج: 68]
سورة الحج الآية 68


ما معنى الجدال وأصل الكلمة لغويا؟

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: الجدل: مأخوذ من جَدْل الحبل بعضه على بعض لتقويته، وإنْ كانت خيطًا رفيعًا نبرمه فنعطيه سُمْكًا وقوة؛ لذلك الخيط حين نبرمه يقلّ في الطول؛ لأن أجزاءه تتداخل فيكون أقوى، فالجدْل من تمتين الشيء وتقويته، وكذلك الجدال؛ فهو محاولة تقوية الحجة أمام الخَصْم.

 

الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون - الآية 69 سورة الحج
سورة الحج الآية 69


الاحتكام لله

وتابع الشيخ الشعراوي: وفي آية أخرى: {وَجَادِلْهُم بالتي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125]، فالمعنى: إنْ جادلوك بعد التي هي أحسن فقُلْ {الله أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ} [الحج: 68]، يعني: ردهم إلى الله واحتكم إليه. ثم يقول الحق تعالى: «اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ».


وأكمل الشعراوي: لاحظ أن الحق سبحانه لم يقُلْ: يحكم بيننا وبينكم كما يقتضي المعنى؛ لأنكما طرفان تتجادلان، وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: اتركهم فسوف يختلفون هم فيما بينهم، ولن يظل الخلاف معك؛ لأن الخلاف في شيء واحد ينشأ عن هوى النفس، وهوى النفس ينشأ من الحرص على السلطة الزمنية، يعني: أرحْ نفسك، فربُّك سيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاته

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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