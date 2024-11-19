الأوقاف تفتتح 22 مسجدًا جديدًا، الجمعة القادمة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل-، إذ تفتتح يوم الجمعة القادمة، ٢٢ نوفمبر، ٢٢ مسجدًا جديدًا في مختلف المحافظات، تشمل المساجد ١٤ مسجدًا تم إحلالها وتجديدها، و٨ مساجد أخرى خضعت لأعمال الصيانة والتطوير.

الأوقاف: إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٤١٩ مسجدًا

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٤١٩ مسجدًا، من بينها ٣١٢ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١٠٧ مساجد صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ بلغ ١٢٥٠٠ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ١٩ مليارًا و٩٠٧ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، ففي محافظة الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أبو شحاتة بقرية الجديدة بمنيا القمح، ومسجد العمدة بمنشأة رضوان بأبو كبير، ومسجد أولاد سالم بقرية الحوض بالقرين، ومسجد النور بقرية كفر إبراش بمشتول السوق.

وفي بني سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد السلام بعزبة الإصلاح بالواسطى، وصيانة مسجد الخليل إبراهيم بقرية باها بمركز بني سويف.

وفي البحيرة، تم إحلال وتجديد مسجد عمر بك خليل بقرية البسلقون بكفر الدوار، ومسجد عزبة زيادة بجوار كوبري عبد بحوش عيسى، ومسجد الرحمن بعزبة كدوة البنات بقرية بلقطر الشرقية بأبو حمص، إضافة إلى صيانة مسجد التوحيد بالدوار بقرية كوم البركة بكفر الدوار.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وفي أسيوط، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أبو دياب بقرية الأكراد بالفتح، ومسجد القاضي بقرية أم القصور بمنفلوط، بالإضافة إلى صيانة مسجد الواحد الأحد بقرية مسارة بديروط، ومسجد المنصور بقرية الحوطا الغربية بديروط.

وفي سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد النور بنجع الجبل بمركز جهينة، وفي الغربية، تم إحلال وتجديد مسجد الخطيب بمركز بسيون، وفي أسوان، تم إنشاء مسجد الروضة بقرية البصيلية قبلي بمركز إدفو، وصيانة مسجد آل البيت الصحابي بقرية البصيلية قبلي بمركز إدفو.

وفي الأقصر، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد النور بجزيرة العوامية بالعوامية، وفي قنا، شملت الأعمال صيانة مسجد العتيق بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط، وفي الإسكندرية، تم صيانة مسجد السلام بأرض التركي بحي الرمل، ومسجد النور بعزبة محسن نمرة ١٠ بحي الرمل.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير وتحديث دور العبادة لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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