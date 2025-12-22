الإثنين 22 ديسمبر 2025
مصر تواصل جهودها المكثفة لإعادة المواطنين المصريين المفقودين في ليبيا

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
تواصل جمهورية مصر العربية اتصالاتها وتحركاتها على أعلى المستويات مع الأشقاء في دولة ليبيا لاستجلاء موقف المواطنين المصريين المفقودين، والوقوف على أوضاعهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعرف على مصيرهم. 

الخارجية تنجح في استعادة ١٣١ مواطنًا مصريًّا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا

وتتم هذه الجهود في إطار تنسيق مكثف ومباشر بين السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية العامة المصرية في بنغازي، وبالتعاون الكامل مع السلطات الليبية المعنية، وبمشاركة القطاعات المختصة بوزارة الخارجية، بما يعكس أولوية هذا الملف وحرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج دون استثناء.

استعادة ١١٣٢ مواطنًا مصريًّا من طرابلس والمنطقة الغربية

وأسفرت هذه التحركات بالفعل عن نتائج ملموسة، من بينها نجاح وزارة الخارجية في استعادة ١٣١ مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك عقب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة، بما أتاح إطلاق سراحهم وتيسير عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن. كما تم، منذ بداية العام الجاري، استعادة ١١٣٢ مواطنًا مصريًا من طرابلس والمنطقة الغربية، وأكثر من ١٥٠٠ مواطن من بنغازي والمنطقة الشرقية، في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية.

لقاءات دورية ومكثفة مع أهالي المواطنين المتغيبين

وتواصل وزارة الخارجية عقد لقاءات دورية ومكثفة مع أهالي المواطنين المتغيبين، في إطار الحرص على اطلاعهم أولًا بأول على كافة المستجدات ذات الصلة، حيث التقى السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، يوم ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥، بأكثر من ٢٠٠ من أهالي المتغيبين، وتم استعراض الجهود المبذولة والاتصالات الجارية مع الجهات المعنية، والرد على استفساراتهم.

وتشدد وزارة الخارجية على أن الجهود المصرية لا تزال متواصلة وبلا انقطاع، وبالتنسيق الوثيق مع الجانب الليبي، لمعرفة مصير كل مواطن مصري، واتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان سلامتهم، وعدم ادخار أي جهد في هذا الإطار.

غرق مركب للهجرة غير الشرعية كان في طريقه إلى اليونان

كما تم توجيه السفارة المصرية في اليونان بمتابعة حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية كان في طريقه إلى اليونان يوم ٧ ديسمبر ٢٠٢٥، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا وتقديم كافة أوجه الدعم القنصلي والإنساني اللازم.

وتهيب وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج  بالمواطنين الراغبين في الاستفسار أو الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالمواطنين المتغيبين، التواصل مع الخط الساخن المركزي للوزارة على الرقم: (00201226858000)، وذلك لتلقي البلاغات والاستفسارات على مدار الساعة، بما يسهم في دعم الجهود الجارية لاستجلاء موقف المواطنين المفقودين.

ليبيا المصريين المفقودين السفارة المصرية في طرابلس

