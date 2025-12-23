الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: تقديم 34 مليون خدمة طبية بمستشفيات ومراكز أمانة المراكز المتخصصة

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
18 حجم الخط

 أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 34,842,938 خدمة طبية بمراكز ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

الخدمات شملت الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية

 وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمات شملت الطوارئ والاستقبال، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي، وجلسات علاج الأورام الإشعاعي والكيماوي، إلى جانب القسطرة القلبية الطرفية والمخية.

وأضاف أن خدمات مبادرات الصحة العامة بلغت 23,871,594 خدمة منذ انطلاقها وحتى سبتمبر 2025، فيما سجلت العيادات المسائية 2,123,679 خدمة بمشاركة 79 مستشفى.

وفي مبادرة صحة المرأة، تم تقديم 689,477 خدمة بمشاركة 35 مستشفى، وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة علاج الأورام السرطانية 233,534 حالة عبر 52 مستشفى، بينما انتهى علاج 430,211 حالة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بمشاركة 66 مستشفى.

وأشار إلى جهود رفع كفاءة المنشآت، حيث انتهت الأمانة من تنفيذ واستلام 13 مشروعًا، وجارٍ العمل على 35 مشروعًا آخر، مع استحداث خدمات متخصصة في الأعصاب والقلب والأورام والكبد وطب العيون والأسنان بعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية.

تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة منها 12 جهاز ماموجرام وجهاز PET-CT وجهاز جاما كاميرا

من جانبها، أفادت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة، بتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة، منها 12 جهاز ماموجرام وجهاز PET-CT وجهاز جاما كاميرا، مع تقدم في اعتماد الجودة، إذ حصلت 3 مستشفيات على اعتماد مبدئي خلال 2025، ليصل الإجمالي إلى اعتمادين كليين و16 اعتمادًا مبدئيًا.

وفي مجال التدريب، أوضح الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، اعتماد مركز تدريب مستشفى الشيخ زايد التخصصي من المجلس الصحي المصري، وحصول مستشفيات على شهادات أيزو دولية، واعتمادات مرموقة لمستشفى المنصورة الدولي في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية ووحدات السكتة الدماغية.

وزير الصحة يبحث خطة مكافحة السمنة لدى الأطفال وتبادل الخبرات الصحية مع أسبانيا

الصحة: تدريب 5 آلاف مقدم خدمة لاكتشاف وعلاج الاضطرابات النفسية

وتؤكد الوزارة استمرار تطوير القطاع الصحي ودعم المبادرات القومية، لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وضمان خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسام عبد الغفار العيادات الخارجية العلاج الطبيعي الصحة والسكان الصحة العامة القضاء علي قوائم الانتظار القسطرة القلبية المراكز الطبية المتخصصة المجلس الصحي المصري

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث خطة مكافحة السمنة لدى الأطفال وتبادل الخبرات الصحية مع أسبانيا

الرعاية الصحية: استثمار 3.5 مليون جنيه لإدخال تقنية "الفاكو" بمستشفى شرم الشيخ الدولي

عبد الغفار: مصر ملتزمة بدورها المحوري في دعم التعاون الصحي الإفريقي

الصحة: تدريب 5 آلاف مقدم خدمة لاكتشاف وعلاج الاضطرابات النفسية

هل تعاني من الإرهاق والاكتئاب؟ السبب نقص فيتامين ب 6

هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء

أعراض بسيطة لـ6 أمراض شتوية تتفاقم سريعا فما هي؟

نقابة الأطباء: هدفنا حماية المريض والطبيب ومحاربة دخلاء المهنة والمعلومات غير العلمية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر والصعود مستمر بالبورصة العالمية (آخر تحديث)

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

وزير العمل: إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة تفريز البسلة بأكثر من طريقة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads