الصحة: وفد ناميبي يطّلع على التجربة المصرية في منظومة إدارة الأزمات والتحول الرقمي

18 حجم الخط

نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة رسمية لوفد من دولة ناميبيا، للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إدارة الأزمات الصحية وتطوير المنظومة الرقمية، وجهود الوزارة في دعم التحول الرقمي، وبناء منظومة صحية حديثة ومستدامة وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي.

استعراض لوحة البيانات (Dashboard) الخاصة بغرفة الأزمات

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الزيارة شملت تفقد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان وزارة الصحة في العاصمة الجديدة، حيث اطلع الوفد على آليات العمل داخل الغرفة، ونُظم المتابعة اللحظية، ومستوى الجاهزية في إدارة الأزمات والتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب آليات التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن سرعة الاستجابة ودعم متخذي القرار.

وأوضح «عبدالغفار» أنه خلال الزيارة تم استعراض لوحة البيانات (Dashboard) الخاصة بغرفة الأزمات، والتي تشمل منظومة القوى البشرية، وبيانات المواليد والوفيات، ومتابعة توافر أسرة الرعايات المركزة والحضانات، ورصد المبادرات الصحية، والساعة السكانية، بالإضافة إلى توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في دعم التخطيط الصحي وتحديد مناطق الاحتياج.

وأضاف أن الوفد اطلع كذلك على الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، والتي تستهدف دعم التحول الرقمي بالقطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز حوكمة وإدارة البيانات، بما يحقق الاستدامة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمي إن غرفة الأزمات تمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة إدارة الأزمات الصحية، وتعتمد على نظم معلومات متطورة تتيح المتابعة الفورية لمؤشرات الأداء الصحية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في سرعة التدخل ورفع كفاءة الاستجابة في مختلف الظروف الطارئة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوفد الناميبي أعرب عن تقديره لما لمسه من تطور ملحوظ في البنية التحتية الرقمية والجاهزية الفنية والتنظيمية لغرفة الأزمات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات، إن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الذكية في إدارة الأزمات الصحية ودعم منظومة اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن ما تم عرضه خلال الزيارة يعكس حجم التطور الذي شهدته البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، أن تنظيم هذه الزيارة يعكس أهمية التنسيق المؤسسي في ملف العلاقات الصحية، ودور الوزارة في عرض التجارب الوطنية وفق منهج منظم يدعم الحوار الفني وتبادل الرؤى حول تطوير النظم الصحية، بما يعزز حضور مصر كشريك فاعل في التعاون الصحي على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.