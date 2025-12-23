الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
هيئة الدواء توفر خدمة مجانية للبحث عن أماكن تواجد الأدوية

 أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إتاحة خدمة «توافر الأدوية»، وهي خدمة مجانية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بهدف مساعدة المرضى على معرفة أماكن توافر الأدوية بالسوق المحلي بسهولة ويسر.

خطوات العثور على الدواء الناقص

وأوضحت هيئة الدواء  أن الاستفادة من الخدمة تتم من خلال خطوات بسيطة، تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الدواء المصرية، ثم اختيار خدمة «توافر الأدوية»، وتسجيل البيانات الأساسية للمستخدم، والتي تشمل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

البحث عن الدواء سواء باسمه التجاري أو العلمي

وتتيح الخدمة المجانية  البحث عن الدواء سواء باسمه التجاري أو العلمي، على أن يتم إرسال نتيجة الاستعلام متضمنة التفاصيل الكاملة حول أماكن التوافر مباشرة إلى المستخدم عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار دعم الشفافية، وتعزيز التواصل مع المواطنين، وتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم، بما يضمن وصول الدواء الآمن والفعال في الوقت المناسب.

التواصل مع الخط الساخن 15301 

كانت هيئة الدواء المصرية دعت  المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن 15301 أو زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الدواء المصرية للاستعلام عن أماكن توافر الدواء.

أكدت هيئة الدواء انها  تهتم بكافة المستحضرات الدوائية، مع ضمان جاهزية خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المصري من جميع المستحضرات الدوائية.

