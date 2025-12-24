الأربعاء 24 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة

أعلنت وزارة الصحة تحقيق نجاحات طبية جديدة داخل عدد من مستشفيات محافظة القاهرة، في إطار الجهود  المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في الحالات الحرجة والمعقدة.


نجاح إجراء قسطرة قلبية متقدمة لمسن تجاوز 90 عاما

ونجح الفريق الطبي في مستشفى مبرة مصر القديمة التابع للمؤسسة العلاجية، في إجراء عملية استبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة (TAVI) لمريض مسن تجاوز عمره 90 عامًا، كان يعاني من مشكلات صحية متعددة بوظائف القلب.


وبعد إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة، قرر الفريق المعالج استبدال الصمام الأورطي باستخدام تقنية القسطرة بدلًا من التدخل الجراحي التقليدي، نظرًا لارتفاع درجة الخطورة المرتبطة بالجراحة في مثل هذه الحالات المتقدمة عمريًا.


وأكدت وزارة الصحة أن الحالة الصحية للمريض استقرت عقب الإجراء، وخضع لمتابعة طبية دقيقة داخل المستشفى، قبل أن يغادر بسلام مع تحسن ملحوظ في الوظائف الحيوية للقلب.


نجاح حالتي قسطرة مخية بمستشفى 15 مايو

فيما أعلن مستشفى 15 مايو بمحافظة القاهرة عن النجاح في إجراء حالتين لقسطرة مخية لمريضين كانا يعانيان من جلطات بالمخ.


وأوضحت المستشفى أنها استقبلت حالتين طارئتين، حيث كانت الحالة الأولى لمريض يعاني من جلطة مخية ناتجة عن ضيق شديد في الشريان السباتي الأيمن.


بينما كانت الحالة الثانية لمريض يعاني من جلطة مخية نتيجة انسداد كامل في الشريان المخي الخلفي الأيمن.


وتم التعامل مع كل حالة وفقا للتشخيص الدقيق والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، ما أسهم في نجاح التدخلات الطبية وتحسن حالة المرضى.

بشرى لـ 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

وزير الصحة: جامعة القاهرة مكان مقدس ورمز للدولة المصرية


وأكدت وزارة الصحة أن هذه النجاحات تعكس كفاءة الفرق الطبية، وتجسد الجهود المتواصلة لتقديم رعاية صحية متقدمة داخل المستشفيات الحكومية.

