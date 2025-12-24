الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
 ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وصعد مؤشر "إيجي إكس 30"  بنسبة 0.41%  عند مستوى 41588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%  عند مستوى 51023 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77%  عند مستوى 18826 نقطة، وقفز  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.42%  عند مستوى 4906 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78%  عند مستوى 12992 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87%  عند مستوى 17183 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63%  عند مستوى 4444 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الثلاثاء وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.954 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30"  بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 41419 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49%  عند مستوى 50860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 18826 نقطة، وقفز  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.83%  عند مستوى 4614 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 12990 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 17183 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة.

تعاملات جلسة  الإثنين 

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.937 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 41102 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 50612 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 18682 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4576 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 17034 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت قد ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأحد الماضي، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.942 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 41348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 50724 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 18789 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4564 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 17038 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة. 

