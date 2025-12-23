التموين تطلق الكارت الموحد لتسهيل الدعم التمويني والخبز

18 حجم الخط

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع الكارت الموحد للخدمات الحكومية، كخطوة مبتكرة ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم التمويني والخبز.

وتعتمد المنظومة على كارت ذكي موحد وآمن يوفر مجموعة من الخدمات للمواطنين، بما يتوافق مع متطلبات الأمن السيبراني، ويحل محل بطاقة الدعم الحالية، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه وتقليل الهدر في الموارد المالية للدولة.

وأوضحت الوزارة خلال استعراض انجازاتها وحصادها عام 2025، أن تحديد الفئات المستهدفة سيتم عبر تطبيق محددات العدالة الاجتماعية واستمارة تحديث البيانات، ما يسمح ببناء منظومة قائمة على معايير موضوعية وقابلة للتحديث، لتعزيز الشفافية وكفاءة الاستهداف وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني.

وأشارت الوزارة إلى أن تجربة تفعيل المنظومة بدأت بمحافظة بورسعيد في الأول من أبريل 2025، كمرحلة أولى قبل تعميم المشروع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي والحوكمة بالوزارة، وتعزز الشمول المالي وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتدعم قدرة الوزارة على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

