الفريق أسامة ربيع: 40 مليون دولار حصيلة حوافز عبور السفن بقناة السويس (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عودة الاتصالات مع التوكيلات والملاك لسفن الحاويات من أجل العودة للمرور من قناة السويس مع تقديم الضمانات أنه لم يعد هناك استهداف بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ لوقف حرب غزة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن شهد عبور سفينة سي إم أيه والتي تبلغ حمولتها 231 ألف طن بعدد 23 ألف حاوية.



ولفت الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي عبرت قناة السويس قادمة من المغرب في طريقها لماليزيا، مشددا على أن هذه رسالة واضحة بأنه لم يعد هناك مشاكل جراء العودة للمرور من قناة السويس وهذا تتويجا للجهود التسويقية التي تم بذلها بالإضافة إلى جهود الرئيس السيسي في الوصول لاتفاق السلام بشرم الشيخ.



وأكمل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس السيسي رفض وقف أعمال القاطرات خلال أزمة الحرب في غزة ووجه بتقديم كل الخدمات للسفن العابرة خلال قناة السويس.



وأشار إلى أنه منذ أكتوبر الماضي الذي شهد وقف حرب غزة، زادت حركة السفن العابرة بقناة السويس بنسبة 19 %،، موضحًا أن حصيلة الحوافز من عبور السفن التي تم تحديدها لحمولات معينة بلغت 40 مليون دولار.

وتوقع أن يكون هناك عودة تدريجيًا شهرًا بعد شهر للعبور في قناة السويس حتى تعود الحركة بكامل طاقتها كالمعتاد في شهر يوليو أو أغسطس المقبلين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.