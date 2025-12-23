التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يصل لـ6 أشهر

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية، لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لضمان استمرار وصول الدعم للمستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية واستمرارية تدفق المقررات التموينية.

وجاءت أبرز جهود الوزارة في توفير احتياطي استيرايتيجي من السلع الأساسية خلال عام 2025 على النحو التالي:

التموين: توريد 4 ملايين طن من القمح بزيادة 600 ألف عن العام السابق

ويمثل القمح الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي لارتباطه برغيف الخبز المدعم، حيث بلغت الكميات الموردة من القمح المحلي أكثر من 4 ملايين طن، بزيادة 600 ألف طن عن العام السابق، من خلال حافز توريد بلغ 2200 جنيه للأردب.

وأكدت وزارة التموين زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح لتصل إلى نحو 6 ملايين طن بدلًا من 3.4 مليون طن، من خلال عدد من المشروعات الهامة، أبرزها إعادة تأهيل صوامع ميناء الإسكندرية (رصيف 85)، إنشاء صومعة معدنية بسعة 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد، رفع كفاءة التفريغ بميناء دمياط، وتطوير صومعتي أسيوط والترامسة، بالإضافة إلى إنشاء 5 صوامع حقلية بسعة 10 آلاف طن لكل صومعة ضمن مشروع "كافي" الممول من الاتحاد الأوروبي.

وطلقت الوزارة مشروع منظومة حوكمة تداول الأقماح التموينية المحلية والمستوردة لإنشاء نظام إلكتروني شامل من مرحلة التعاقد حتى الطحن، وتم تشغيل المرحلة الأولى التي شملت 22 صومعة حقلية، فيما يجري التحضير للمرحلة الثانية.

ووافقت الوزارة على تأسيس شركة "فيرم مصر" بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجانب البولندي لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب.

“ التموين ”: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني

وأكدت وزارة التموين النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني واستقرار أسعاره خلال 2025، موضحة أن السكر يمثل أحد السلع الاستراتيجية الهامة للمواطن بإعتباره من أهم مصادر الطاقة.

وقد أسهمت جهود الدولة فى العمل على زيادة المساحات المزروعة بتلك المحاصيل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني خلال عام 2025، مما ساعد فى تحقيق استقرار الأسعار وانتظام تدفق السلعة للمواطنين دون انقطاع خلال العام المنصرم مع توقع زيادة حجم الزراعات من تلك المحاصيل خلال عام 2026.

“ التموين ”: طرح عبوات جديدة من الزيت بالمنظومة التموينية

وأشارت وزارة التموين إلى طرح عبوات جديدة من الزيت ضمن منظومة التموين، مع المحافظة على استمرارية سلاسل التوريد لضمان استقرار السوق وتوافر السلعة للمواطنين، مضيفة ان الزيت يعد من السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين، وانطلاقا من حرص الوزارة

علي إتاحة السلعة وزيادة المعروض منها وتلبية احتياجات المواطنين تم خلال عام 2025



طرح عبوة جديدة داخل منظومة السلع التموين بحجم 1.5 لتر زيت خليط



وكشفت عن طرح عبوات زيت خليط بحجم 700 ملي، كما تعمل الوزارة على تحقيق مخزون إستراتيجي آمن من زيت الطعام من خلال المحافظة على إستمرارية سلاسل التوريد لتلك السلعة الحيوية، حيث حققت الأرصدة الحالية والتعاقدات مدي كفاية كبير بما يضمن استقرار السوق وإستمرارية توافر السلعة للمواطنين.



