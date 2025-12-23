الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يرحل حسام حسن عن تدريب المنتخب؟، عضو اتحاد الكرة يجيب (فيديو)

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو
18 حجم الخط

أمم إفريقيا، أكد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد كرة القدم، أن البعثة الرياضية في المغرب بخير، موضحا أن لاعبي المنتخب رجالة وعملوا اللى عليهم، وشرفوا الدولة، والجميع فى قمة الالتزام والهدوء تحت إدارة حسام حسن الفنية.

وعن حالة الهجوم على لاعبي منتخب مصر، والجهاز الفني، بعد مباراة مصر وزيمبابوي، قال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن النقد نوعان أحدهما يتحدث فيه الناس بأدب فنتعامل معه كنقد طبيعي، والنوع الثاني والذي يتخطى حدود الأدب، نتغاضى عنه.

وأضاف: " نطلب من المصريين الغلابة الذين يقيمون فى المناطق الشعبية، الدعاء للمنتخب، فى مباراته القادمة، والمنتخب مستعد لمواجهة، جنوب إفريقيا ويذاكر جيدا استعداد لهذه المباراة"، مؤكدا: " حسام حسن تعرض لهجوم كثير، والرد على هذا الهجوم سيكون بعد الفوز على جنوب إفريقيا".

حسام حسن مستمر في تدريب المنتخب حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية

 

وأوضح: " حسام حسن مستمر في تدريب المنتخب حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية وسيكون مدرب المنتخب فى كأس العالم"، .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسام حسن كاس الأمم الإفريقية منتخب مصر المغرب أمم إفريقيا مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

مواد متعلقة

تفاصيل مران منتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي بأمم أفريقيا (صور)

طبيب منتخب مصر يكشف موقف ثنائي الفريق من مواجهة جنوب إفريقيا

مش وقت إحباط، تعليق علاء مبارك على فوز منتخب مصر أمام زيمبابوي يثير الجدل

فحص طبي لنجمي منتخب مصر لتحديد مصيرهما من المشاركة أمام جنوب أفريقيا

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، السنغال يضرب بوتسوانا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا حادث انهيار عقار إمبابة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«البحوث الإسلامية» يوضح الأعمال المستحبة في شهر رجب (فيديو)

ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads