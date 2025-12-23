هل يرحل حسام حسن عن تدريب المنتخب؟، عضو اتحاد الكرة يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

أمم إفريقيا، أكد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد كرة القدم، أن البعثة الرياضية في المغرب بخير، موضحا أن لاعبي المنتخب رجالة وعملوا اللى عليهم، وشرفوا الدولة، والجميع فى قمة الالتزام والهدوء تحت إدارة حسام حسن الفنية.

وعن حالة الهجوم على لاعبي منتخب مصر، والجهاز الفني، بعد مباراة مصر وزيمبابوي، قال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن النقد نوعان أحدهما يتحدث فيه الناس بأدب فنتعامل معه كنقد طبيعي، والنوع الثاني والذي يتخطى حدود الأدب، نتغاضى عنه.

وأضاف: " نطلب من المصريين الغلابة الذين يقيمون فى المناطق الشعبية، الدعاء للمنتخب، فى مباراته القادمة، والمنتخب مستعد لمواجهة، جنوب إفريقيا ويذاكر جيدا استعداد لهذه المباراة"، مؤكدا: " حسام حسن تعرض لهجوم كثير، والرد على هذا الهجوم سيكون بعد الفوز على جنوب إفريقيا".

حسام حسن مستمر في تدريب المنتخب حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية

وأوضح: " حسام حسن مستمر في تدريب المنتخب حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية وسيكون مدرب المنتخب فى كأس العالم"، .

