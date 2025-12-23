تفاصيل مران منتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي بأمم أفريقيا (صور)

18 حجم الخط

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم، حصة تدريبية اليوم الثلاثاء، على ملعب التدريب المخصص له في مدينة أغادير المغربية، في بداية تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب جنوب افريقيا المحدد لها مساء الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 24 منتخبا.

تفاؤل وسعادة في مران منتخب مصر

شهد مران منتخب مصر الوطني، اليوم الثلاثاء، أجواء من المرح والسعادة، خاصة بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس على حساب زيمبابوي في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم افريقيا 2025، وحصده أول ثلاث نقاط له في البطولة.

تطورات إصابة ثنائي منتخب مصر

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم عن أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها، محمد حمدي، مدافع المنتخب، أظهرت إصابته بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض، وأيضًا أظهرت الفحوص الخاصة بمصطفى محمد، إصابته بكدمة في الكاحل، وذلك عقب مشاركتهما في مباراة زيمبابوي، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الفراعنة 2-1 في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

وأكد أبو العلا أنه يتم تجهيز الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل - بتوقيت القاهرة - في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليا في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

طالع المزيد: بسبب مصطفى محمد، ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في الخامسة من مساء يوم الجمعة 26- 12- 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.