فريق طبي ينجح في استخراج “حبة لب” من الشعب الهوائية لطفل بالقليوبية

نجح فريق جراحي بمستشفي الاطفال التخصصي ببنها التابعة لأمانة المستشفيات المتخصصة، في استخراج حبة لب، من الشعب الهوائية لطفل يبلغ من العمر عام ونصف، كانت قد تسببت له بضيق كبير في التنفس، وظل على إثرها يعاني من التهاب رئوي لمدة شهر.

انقاذ حياة طفل بعد ابتلاع حبة لب من الشعب الهوائية بالقليوبية

وكشفت مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، أنه جرى استقبال طفل يبلغ من العمر عام ونصف، يعاني من ضيق في التنفس، وحجز على إثرها بالمستشفى يعاني من التهاب رئوي، حتي تم عمل منظار بالشعب الهوائية، وتم اكتشاف وجود جسم غريب بالشعب الهوائية

وأوضح الدكتور هيثم نصر استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، أنه تم عمل منظار للطفل، وتم استخراج حبة لب من الشعب الهوائية، وخرج الطفل من المستشفى بعد تحسن حالته وانتظام التنفس.

وناشد الطبيب بمستشفي الأطفال التخصصي ببنها الأهالي وأولياء الأمور بضرورة متابعة أطفالهم والبعد عن هذه الأشياء البسيطة التي يمكن أن يتناولها الأطفال الصغار وتتسبب لهم بمشاكل على شاكلة هذه الأشياء الصغيرة من المعادن أو اللب أو السوداني وغيرها.

