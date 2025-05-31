مستشفى بنها التخصصي ينقذ حياة طفل مصاب بجرح طعني في الصدر

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن تفاصيل نجاح مستشفى بنها التخصصي في إنقاذ حياة طفل مصاب بجرح طعني بالصدر.

إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات

وقال الدكتور محمود البرنس عباس مدير مستشفى أطفال بنها التخصصي، إن فريق قسم جراحة الأطفال بالمستشفى تمكن من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات، حيث تم نقل الطفل عبر طوارئ وزارة الصحة والسكان إلى المستشفى، وهو يعاني من جرح طعني بالصدر من الجهة الأمامية، وجرح طعني من الصدر من الجهة الخلفية.

إدخال الطفل للعناية المركزة بقسم الجراحة واستعادة العلامات الحيوية

وأكد أنه فور استقبال الطفل تم إدخاله العناية المركزة بقسم الجراحة واستعادة العلامات الحيوية وتجهز الطفل عبر إجراء الأشعة المقطعية وأشعة بالصبغة على المريء.

وأشار إلى أنه “تم استدعاء فريق الجراحة والتخدير على الفور وذلك لخطورة حالة الطفل، وتم إجراء استكشاف للصدر عن طريق المنظار الجراحي، وتبين وجود تهتك لعضلة الحجاب الحاجز ووجود المعدة بالصدر ووجود ثقب بالمعدة”.

وتابع: “تم اصلاح تهتك الحجاب الحاجز وإصلاح ثقب المعدة وخروج الطفل من غرفة العمليات بحالة جيدة ومستقرة”.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة تفاصيل إنقاذ شاب تعرض لحادث من كسور متعددة بالجسم بمستشفى ١٥ مايو النموذجي.

شاب في منتصف العشرينات تعرض لحادث سير تسبب في كسور متعددة في مفصل الحوض

واستقبل مستشفى ١٥ مايو شابًّا في منتصف العشرينيات تعرض لحادث سير تسبب في كسور متعددة في مفصل الحوض، الحق الحرقفي الأيمن، عظام العانة، بالإضافة إلى كسور في عظمتي الساق والساعد الأيسر.

أفاد الدكتور روماني ثابت مدير مستشفى ١٥ مايو، أن رحلة العلاج بدأت باستقبال المريض في العناية المركزة للحفاظ على استقرار علاماته الحيوية وتعويض فقدان الدم، ثم أُجريت له عملية رد مغلق وتثبيت داخلي لكسر القصبة بمسمار نخاعي تشابكي، مع رد مفتوح وتثبيت داخلي لعظمتي الساعد بشرائح ومسامير ذاتية الغلق.

عملية رد مفتوح وتثبيت داخلي لكسر الحق الحرقفي وعظام العانة

وبعد تحسن حالة المريض الصحية، تم إجراء عملية رد مفتوح وتثبيت داخلي لكسر الحق الحرقفي وعظام العانة وعظام الإيليا، مع المحافظة على حافظة مفصل الحوض.

كما نوه "ثابت" بأن المريض قد خرج بعد تحسن حالته الصحية بالقسم الداخلي، ويتابع حاليًا في العيادات الخارجية، مما يعكس مستوى الرعاية الطبية المتقدمة التي يوفرها مستشفى مايو.

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