تعطيل الدراسة في شمال سيناء غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت محافظة شمال سيناء أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس، أصدر اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء توجيهاته بتعطيل الدراسة غدًا بجميع المدارس، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.



نظرا لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في شمال سيناء حفاظًا على سلامة الطلاب

وأكد محافظ شمال سيناء أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، مع التنبيه بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة لمعرفة أي مستجدات

وتشهد محافظة شمال سيناء سقوط أمطار غزيرة منذ مساء اليوم وصلت إلى حد السيول في مناطق وسط سيناء وسط رفع حالة الطوارئ من قبل المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على المحافظة.

