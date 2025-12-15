الإثنين 15 ديسمبر 2025
تعطيل الدراسة في شمال سيناء غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت محافظة شمال سيناء أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس، أصدر اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء  توجيهاته بتعطيل الدراسة غدًا بجميع المدارس، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.


وأكد محافظ شمال سيناء أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، مع التنبيه بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة لمعرفة أي مستجدات

وتشهد محافظة شمال سيناء سقوط أمطار غزيرة منذ مساء اليوم وصلت إلى حد السيول في مناطق وسط سيناء وسط رفع حالة الطوارئ من قبل المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على المحافظة.

 

 

