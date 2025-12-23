أخبار الفن اليوم: رحيل الماكيير محمد عبد الحميد، الكينج يدخل المستشفى لإجراء فحوصات، ياسمين عبد العزيز تبحث عن شبيهة لها

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم عددًا من الأحداث الفنية والتي منها:



محمد منير يجري فحوصات طبية وأشعات، ويعود للمنزل اليوم

انتشر عدد من الأخبار خلال الساعات الماضية حول تدهور الحالة الصحية للكينج محمد منير وتواجده بأحد المستشفيات الخاصة بسبب إصابته بنزلة برد شديد.

تشهد أحداث مسلسل "وننسي اللى كان" الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز “فلاش باك” لبطلة العمل في مرحلة الشباب ودخولها عالم الفن، والأزمات التي مرت بها كي تصبح نجمة. وتظهر ياسمين عبد العزيز خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” بشخصية قريبة جدًا من حياتها الحقيقية، بعدما وقع اختيارها - من بين عدة

كشفت شقيقة الفنان طارق الأمير، الفنانة لمياء الأمير أن الأطباء قاموا بتكثيف جلسات التنفس التي يخضع لها في الوقت الحالي بعد التحسن البطيء الذى حدث له منذ يومين.

نعى عدد من النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الماكيير الراحل محمد عبد الحميد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء. كتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يا حبيبي الله يرحمك، ويحسن إليك.. أطيب قلب في الجنة إن شاء الله.. أسألكم الفاتحة والدعاء”.

أعلن الفنان الشاب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والده. ونعى الفنان أحمد عبد الحميد والده بكلمات مؤثرة، كما كشف عن موعد صلاة الجنازة. وكتب أحمد عبد الحميد: “بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً".

أطلقت منصة يانجو بلاي أمس الاثنين البوستر الرسمي والبرومو التشويقي لمسلسل بطل العالم، تمهيدًا لعرضه قريبًا، في عمل جديد يراهن على شعبية عصام عمر المتصاعدة. لكن هذا العمل ليس الأول في مسيرته، إذ سبق وقدم مجموعة من البطولات التي أثبتت قدرته على تنويع أدواره والنجاح في أكثر من لون فني. واحدة من أبرز

علقت النجمة دينا الشربيني على نجاح مسلسلها الجديد لا ترد ولا تستبدل مؤكدة أنها أقدمت على معايشة مع حالات فشل كلوي بسبب شخصيتها في المسلسل حيث إنها ظهرت مريضة فشل كلوي. دينا الشربيني تعلق على نجاح مسلسل لا ترد ولا تستبدل وقالت دينا الشربيني خلال وجودها بالعرض الخاص لفيلم طلقني الذي تشارك فيه مع كريم

يواصل الفنان محمد فراج تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد “أب ولكن” داخل إحدى عمارات شارع قصر النيل، ومن المقرر أن يستمر التصوير بهذه المنطقة لمدة يومين. وكانت قد علمت فيتو من أحد العاملين بـ مسلسل “أب ولكن ” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، أن أسرة العمل قامت بتعديل سيناريو العمل، خلال الأيام الماضية.

