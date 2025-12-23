محمد فراج بشارع قصر النيل من أجل مسلسل أب ولكن

18 حجم الخط

يواصل الفنان محمد فراج تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد “أب ولكن” داخل إحدى عمارات شارع قصر النيل، ومن المقرر أن يستمر التصوير بهذه المنطقة لمدة يومين.

وكانت قد علمت فيتو من أحد العاملين بـ مسلسل “أب ولكن” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، أن أسرة العمل قامت بتعديل سيناريو العمل، خلال الأيام الماضية، والحد من ظهور المرأة به في صورة غير لائقة، وخاصة أن سيناريو العمل تدور أحداثه حول قضايا المرأة التي تقوم برفعها على زوجها وقت الانفصال.

وتشهد أحداث مسلسل “أب ولكن لـمحمد فراج دخوله السجن في إحدى القضايا التي يتم تلفيقها له من قبل رجل أعمال يحاربه بطل العمل.

وتشارك الفنانة ميمي جمال ضمن أحداث مسلسل “أب ولكن”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية والدة محمد فراج الذي يعاني من عدد من الأزمات النفسية.

وتعاقد الفنان محمد فراج على بطولة مسلسل “أب ولكن” المقرر عرضه خلال الـسباق الرمضاني لعام 2026، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وعلمت “فيتو” أن الفنان محمد فراج سوف يتعرض لأزمات نفسية خلال الأحداث تقلب حياته رأسًا على عقب.

مسلسل ورد وشيكولاتة

وأخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل ورد وشيكولاته الذي يتم عرضه حاليًّا وتشارك في بطولته الفنانة زينه، وحصل على نسبة مشاهدة عالية.

