الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد فراج بشارع قصر النيل من أجل مسلسل أب ولكن

محمد فراج، فيتو
محمد فراج، فيتو
18 حجم الخط

يواصل الفنان محمد فراج تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد “أب ولكن” داخل إحدى عمارات شارع قصر النيل، ومن المقرر أن يستمر التصوير بهذه المنطقة لمدة يومين.

 

وكانت قد علمت فيتو من أحد العاملين بـ مسلسل “أب ولكن” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، أن أسرة العمل قامت بتعديل سيناريو العمل، خلال الأيام الماضية، والحد من ظهور المرأة به في صورة غير لائقة، وخاصة أن سيناريو العمل تدور أحداثه حول قضايا المرأة التي تقوم برفعها على زوجها وقت الانفصال.

 وتشهد أحداث مسلسل “أب ولكن لـمحمد فراج دخوله السجن في إحدى القضايا التي يتم تلفيقها له من قبل رجل أعمال يحاربه بطل العمل.

وتشارك الفنانة ميمي جمال ضمن أحداث مسلسل “أب ولكن”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية والدة محمد فراج الذي يعاني من عدد من الأزمات النفسية.

وتعاقد الفنان محمد فراج على بطولة مسلسل “أب ولكن” المقرر عرضه خلال الـسباق الرمضاني لعام 2026، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وعلمت “فيتو” أن الفنان محمد فراج سوف يتعرض لأزمات نفسية خلال الأحداث تقلب حياته رأسًا على عقب.

 

مسلسل ورد وشيكولاتة

وأخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل ورد وشيكولاته الذي يتم عرضه حاليًّا وتشارك في بطولته الفنانة زينه، وحصل على نسبة مشاهدة عالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد فراج اب ولكن مسلسل اب ولكن اخبار الفن مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

محمد يونس ينضم لأبطال المسلسل الرمضاني "أب ولكن"

الأكثر قراءة

ليل قاس في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ارتفاع في السلفات يقسم وسط الفلاحين، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

ارتفاع عبد الشمس "سلايت" والذرة، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

أكبرها في البتلو، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

بعادة جديدة على المنتخب، شاهد كيف احتفل محمد صلاح بالفوز على زيمبابوي

شاهد، فرحة الجماهير بهدف تعادل منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads