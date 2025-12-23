نجوم الفن ينعون الماكيير محمد عبد الحميد: "أطيب وأحن وأجمل قلب"

18 حجم الخط

نعى عدد من النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الماكيير الراحل محمد عبد الحميد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

كتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يا حبيبي الله يرحمك، ويحسن إليك.. أطيب قلب في الجنة إن شاء الله.. أسألكم الفاتحة والدعاء”.

أما المخرج والكاتب محمود رشاد فكتب عبر حسابه على “فيس بوك”: “محمد عبد الحميد واحد من أطيب وألطف الناس اللي كانوا جزء مهم من صناعة السينما، هاتوحشنا”.

ونعت الفنانة هنادي مهنا الماكيير الراحل محمد عبد الحميد والد الفنان أحمد عبد الحميد، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”: “بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله والد أحمد وآية عبد الحميد، وأطيب وأحن وأجمل قلب الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفنى.. صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد”.

أما المخرج أحمد خالد موسى فكتب عبر حسابه على فيس بوك: “الله يرحمك يا أستاذ من احسن الناس الناس اللى عرفتهم”، ونعته الفنانة حنان مطاوع فكتبت: “استغفرك ربي واتوب إليك، الله يرحمك يا استاذ يا خلوق”، وكتب الفنان دياب: “ربنا يرحمك يا أستاذ كنت أطيب خلق الله ومثال طيب للاحترام، نسألكم الدعاء”.

وكتب الفنان تامر عبد المنعم: "خالص عزائي لخاله الماكيير والمنتج والصديق الفنان محمد عشوب وأخويا المنتج عادل عشوب ونجله الفنان أحمد عبّد الحميد.. لا إله إلا الله، الله يرحمك يا محمد، كنت مثالا للأخلاق الحميدة والوفاء والأدب، وكنت فنانا ذا بصمة فنية ساحرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، بينما كتب المخرج تامر كرم: “وداعًا أخي الكبير وصديقي الماكيير السينمائي العالمي محمد عبد الحميد، سأفتقد قلبك الطيب وروحك التي ليس لها مثيل، اللهم ارزقه جنات النعيم يارب العالمين”.

رحيل محمد عبد الحميد

ورحل عن عالمنا، اليوم، الماكيير الراحل محمد عبد الحميد، والد الفنان الشاب أحمد عبد الحميد، والذي يُعد واحدًا من أبرز المشاركين في الأعمال الفنية خلف الكاميرا في الدراما والسينما المصرية، حيث نجح على مدار سنوات طويلة في ترك بصمة واضحة من خلال فن الماكياج، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في بناء الشخصيات وزيادة مصداقيتها.

وبدأ محمد عبد الحميد مشواره الفني كمساعد ماكيير في عدد من الأعمال المهمة، من بينها أفلام ملف سامية شعراوي، وزوجة رجل مهم، والإرهاب وكابوريا، وهي تجارب منحته خبرة مبكرة وتعاملا مباشرا مع كبار نجوم وصناع السينما.

وجاءت الانطلاقة الحقيقية عام 1991، عندما كان مسلسل “ضمير أبلة حكمت” نقطة تحوله، حيث عمل خلاله كماكيير رئيسي، لينطلق بعدها في مسيرة طويلة من الأعمال البارزة.

وشارك محمد عبد الحميد في تنفيذ الماكياج لعدد من الأعمال الفنية الهامة، من أبرزها فيلم “آيس كريم في جليم”، ومسلسل “رد قلبي”، ومسلسل “العطار والسبع بنات”، ومسلسل “بنت اسمها ذات”، ومسلسل “القاهرة: كابول”، ومسلسل “النمر”، وغيرها.

وتميز في هذه الأعمال بقدرته على تقديم ماكياج يخدم الدراما، ويعكس طبيعة كل حقبة وشخصية بدقة واحترافية، كما كان ماكيير لفنانين بعينهم خلال عدد من الأعمال الفنية مثل تنفيذه لماكياج محمد رمضان في مسلسل “ملحمة موسى” وماكياج الفنانة ميرفت أمين في مسلسل "بالحجم العائلي" ومسلسل “لا تطفئ الشمس”.

ويعد مسلسل “الغرفة 207” آخر محطاته الفنية وهو عمل عرض عام 2022، ونال اهتمامًا كبيرًا من الجمهور والنقاد، وقدم عبد الحميد خلاله تجربة مميزة في تصميم الماكياج بما يتناسب مع الطابع النفسي والغموض الذي يميز العمل.

أحمد عبد الحميد يعلن وفاة والده

أعلن الفنان الشاب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والده.

ونعى الفنان أحمد عبد الحميد والده بكلمات مؤثرة، كما كشف عن موعد صلاة الجنازة.

وكتب أحمد عبد الحميد: “بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله والدي الحاج، المغفور له بإذن الله، محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفني.. صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.