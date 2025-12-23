محمد منير يجري فحوصات طبية وأشعات، ويعود للمنزل اليوم

بعد إصابة بمغص حاد في المعدة

18 حجم الخط

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية حول تدهور الحالة الصحية للكينج محمد منير، وتواجده بأحد المستشفيات الخاصة بسبب إصابته بنزلة برد شديدة.



الحالة الصحية لمحمد منير

وأوضح أحد المقربين من الفنان محمد منير أن حالته الصحية لم تتدهور بالمعني الحرفي، بل أصيب بمغص حاد في المعدة، وقرر الذهاب للمستشفي للاطمئنان، وأجرى عددا من الفحوصات الطبيبة، وأشعة على معدته بناء على رغبة الأطباء.



وأضاف المصدر أن الكينج محمد منير في طريقه للمنزل اليوم، ولن يتم حجزه بالمستشفي مثلما تردد في بعض الأخبار.

وكانت الفنانة ليلى علوي قد حرصت على الدعاء للفنان محمد منير، بعد انتشار أنباء عن تعرضه لوعكة صحية، حيث نشرت عبر خاصية الاستوري على صفحتها على “فيس بوك” صورة تجمعها بمنير.



وكتبت ليلى علوي: “ربنا يشفيك يا غالي ويطمن قلوبنا عليك وترجع لجمهورك وأهلك ومحبيك بألف سلامة يا كينج”.

تعاون ويجز ومحمد منير

وكان قد طرح مغني الراب ويجز دويتو جديدا مع الفنان محمد منير يحمل اسم “كلام فرسان”، وذلك عبر عدد من المنصات الإلكترونية المختلفة.

ويعد هذا التعاون هو الأول بين النجمين بعد فترة من العمل على هذا المشروع الفني الذي انتظره الجمهور لعدة أسابيع.

وكان ويجز حرص على تهنئة النجم محمد منير بمناسبة عيد ميلاده، موجهًا له رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

ونشر ويجز صورة تجمعه بمحمد منير، عبر خاصية «الأستوري»، وكتب معلقًا: «ببعت لك أحلى تهنئة عشان عيد ميلادك يا كينج، حققت حلم الأحلام لما عملت أغنية معاك، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة، مصر كلها بتعشقك».

