الكهرباء العراقية تعلن توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل لظرف طارئ

الغاز الإيراني للعراق، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل لظرف طارئ لم تعلن عنه.

قصة توقف الغاز الإيراني للعراق

وفي وقت سابق كانت الكهرباء العراقية أعلنت، إعادة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يوميًا بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، بأن بلاده أعادت عمل طاقة الوحدات التوليدية التي كانت متأثرة بنقص الغاز بمحطات توليد كهرباء بسماية والمنصورية.

إشعارات إيرانية للعراق بشأن ضخ الغاز

وأعلنت الكهرباء العراقية، في 28 نوفمبر الماضي، تسلم إشعار من الجانب الإيراني بتوقف صارات الغاز نحو العراق، بسبب وجود أعمال صيانة تستغرق أسبوعًا على الأنابيب الناقلة للغاز.

الجدير بالذكر أن العراق حاول لفترات طويلة السير على حبل دبلوماسي مشدود بين حليفيه الرئيسيين والعدوين اللدودين في الوقت نفسه طهران وواشنطن.

لكن يبدو أن الموقف العراقي يشهد تحولا في ميزان النفوذ بسبب الصراع الأمريكي للسيطرة على حقول النفط العراقية بمعزل عن أي نفوذ إيراني، خاصة بعدما "انطلقت طائرات إيرانية مسيرة عبر أجواء إقليم كردستان العراق في شمال العراق منتصف يوليو 2025، مستهدفة حقول النفط التي يتولى الأمريكيون تشغيلها"، وفق وكالة "رويترز".

وبحسب "رويترز"، فإن إحدى هذه المسيرات أطلقتها جماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل العراق وأصابت حقل "سرسنك" الذي تديره شركة "إتش. كيه. إن إنرجي" التي يملكها نجل الملياردير الأمريكي روس بيرو، فيما أصابت الأخرى حقلا مجاورا تديره شركة هانت أويل الأمريكية المختصة باستكشاف وإنتاج النفط والغاز".

