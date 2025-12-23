الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكهرباء العراقية تعلن توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل لظرف طارئ

ضخ الغاز الإيراني
ضخ الغاز الإيراني بالكامل لظرف طارئى
18 حجم الخط

الغاز الإيراني للعراق، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل لظرف طارئ لم تعلن عنه.

قصة توقف الغاز الإيراني للعراق 

وفي وقت سابق كانت الكهرباء العراقية أعلنت، إعادة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يوميًا بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، بأن بلاده أعادت عمل طاقة الوحدات التوليدية التي كانت متأثرة بنقص الغاز بمحطات توليد كهرباء بسماية والمنصورية.

إشعارات إيرانية للعراق بشأن ضخ الغاز

وأعلنت الكهرباء العراقية، في 28 نوفمبر الماضي، تسلم إشعار من الجانب الإيراني بتوقف صارات الغاز نحو العراق، بسبب وجود أعمال صيانة تستغرق أسبوعًا على الأنابيب الناقلة للغاز.

الجدير بالذكر أن العراق حاول لفترات طويلة السير على حبل دبلوماسي مشدود بين حليفيه الرئيسيين والعدوين اللدودين في الوقت نفسه طهران وواشنطن.

لكن يبدو أن الموقف العراقي يشهد تحولا في ميزان النفوذ بسبب الصراع الأمريكي للسيطرة على حقول النفط العراقية بمعزل عن أي نفوذ إيراني، خاصة بعدما "انطلقت طائرات إيرانية مسيرة عبر أجواء إقليم كردستان العراق في شمال العراق منتصف يوليو 2025، مستهدفة حقول النفط التي يتولى الأمريكيون تشغيلها"، وفق وكالة "رويترز".

وبحسب "رويترز"، فإن إحدى هذه المسيرات أطلقتها جماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل العراق وأصابت حقل "سرسنك" الذي تديره شركة "إتش. كيه. إن إنرجي" التي يملكها نجل الملياردير الأمريكي روس بيرو، فيما أصابت الأخرى حقلا مجاورا تديره شركة هانت أويل الأمريكية المختصة باستكشاف وإنتاج النفط والغاز".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكهرباء العراقية الغاز الايراني ضخ الغاز الإيراني العراق توقف ضخ الغاز الإيراني

مواد متعلقة

خبير أمريكي: ضرب إيران ليس أولوية ترامب الحالية لكنه قد يغير موقفه فجأة

العراق يرفع رسميًا حزب الله والحوثيين من قوائم تجميد أموال الإرهابيين

رويترز: معركة أنابيب النفط تكشف تزايد النفوذ الأمريكي في العراق على حساب إيران

إيران تعيد ضخ الغاز إلى العراق

الأكثر قراءة

كأس أمم إفريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية يتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

استعدادات داخل الأهلي لاستقبال وزير الشباب والرياضة واجتماعات مهمة لمجلس الإدارة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

نهاية كارثية لهندية على يد طبيب مزيف يعتمد على "يوتيوب"

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads