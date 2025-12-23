الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أخبار مصر

غطاء سحابى يحجب أشعة الشمس فى هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود غطاء سحابى من السحب العالية على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية يحجب أشعة الشمس.

ليل قاس في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

