بحضور وزير التموين ورئيسي الجامعة والبورصة، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي الأول لـكلية التجارة بجامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ونواب رئيس جامعة عين شمس وعدد من رؤساء البنوك والمسؤولين والسفراء.

في هذا الإطار، أعلن الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن المؤتمر السنوي للكلية يناقش مستقبل الاقتصاد الرقمي والتحول المالي من خلال 66 بحثًا علميًا مقدمة من نخبة متميزة من الباحثين والأكاديميين من الجامعات المصرية.

التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأمن السيبراني

وأوضح عميد الكلية، خلال كلمته بالمؤتمر، أن البحوث المشاركة تعكس الاهتمام المتزايد بقضايا التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والأمن السيبراني، والبلوك تشين، والاقتصاد الأخضر، ودورها في دعم الشمول المالي وتحسين جودة التقارير المالية والإدارية.

وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يضم سبع جلسات بحثية وحوارية تغطي مختلف أبعاد التحول الرقمي في الاقتصاد والقطاع المالي والمحاسبي، حيث تتناول الجلسات البحثية أثر التقنيات الحديثة على الاستدامة والكفاءة والشفافية، ودورها في تطوير نظم المدفوعات الرقمية، وتعزيز فعالية المراجعة والتدقيق، ودعم التمويل المستدام.

تحديات وفرص الثورة الرقمية

وأضاف أن الجلسات الحوارية تناقش تحديات وفرص الثورة الرقمية، وكيفية توظيف التكنولوجيا الرقمية في تطوير المهن المالية والمحاسبية، إلى جانب تسليط الضوء على الأمن السيبراني وحماية البيانات كركيزة أساسية لبناء الثقة ودعم الابتكار المالي المستدام.

وأكد الجارحي أن هذا التنوع في محتوى المؤتمر يعكس التزام جامعة عين شمس بتقديم منصة علمية متكاملة تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتسهم في تحديث المناهج الدراسية وابتكار برامج تعليمية جديدة، بما يؤهل الطلاب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي والمستقبلي.

