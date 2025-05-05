طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل، حلوى لذيذة ومغذية وسهلة التحضير

طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل، قرع العسل بالبشاميل من الحلوى الشرقية الشهيرة التى تقدم منذ زمن بعيد ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون وقيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل قرع العسل بالبشاميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل.

مكونات عمل قرع العسل بالبشاميل:-

كيلو قرع عسل مقشر ومقطع مكعبات

نصف كوب سكر

كوب ماء

ملعقة صغيرة فانيليا

للبشاميل:

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن

3 أكواب حليب

نصف كوب سكر (حسب الرغبة)

فانيليا

نصف كوب قشطة (اختياري)

طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل:-

يوضع قرع العسل مع السكر والماء على النار ويترك حتى ينضج ويصبح طريا.

يصفى من الماء (مع الاحتفاظ به)، ثم يهرس القرع أو يترك قطعا حسب الرغبة.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة فانيليا لتعزيز النكهة.

تذاب الزبدة في قدر على النار، ثم يضاف الدقيق ويقلب حتى يصفر لونه.

يضاف الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر لتجنب التكتلات.

يضاف السكر والفانيليا، وتترك الصلصة حتى تغلي وتثقل.

يمكن إضافة القشطة لزيادة الغنى والطعم الكريمي.

في صينية مدهونة بالزبدة، يوضع نصف كمية البشاميل في القاع.

يضاف فوقه القرع المهروس أو المكعبات.

يغطى بباقي البشاميل، ويمكن توزيع القليل من الزبدة على الوجه.

تدخل الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-30 دقيقة، أو حتى يتحمر الوجه.

تقدم دافئة أو باردة حسب الرغبة، ويمكن تزيين الوجه برشة قرفة أو مكسرات حسب الذوق.

قرع العسل بالبشاميل

فوائد قرع العسل للصحة

من فوائد قرع العسل التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي قرع العسل على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، مما يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والوقاية من أمراضه.

بفضل غناه بالبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، فإن قرع العسل يلعب دور أساسي في المحافظة على صحة العينين، ويقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر.

فيتامين C والمواد المضادة للأكسدة في قرع العسل تساهم في تعزيز الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى والأمراض.

قرع العسل منخفض في السعرات الحرارية وعالٍ في الألياف، مما يجعله غذاء مثالي للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن، إذ يمنح شعورًا بالشبع لفترات أطول.

مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في قرع العسل، وخاصة فيتامين C، تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يحسن من مرونة البشرة ويقلل من علامات الشيخوخة.

تناول قرع العسل بكميات معتدلة قد يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، بفضل محتواه العالي من الألياف التي تبطئ امتصاص السكر في الأمعاء.

الألياف الغذائية الموجودة في قرع العسل تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

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