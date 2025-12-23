هولنديون يقضون 4 أيام فى بيت زجاجى دعما لغزة والسودان والكونغو

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
خارج الحدود

تجمع عشرات النشطاء الهولنديين داخل "البيت الزجاجي للمقاومة" في إحدى ساحات مدينة روتردام الهولندية على مدى 4 أيام متواصلة، بهدف جمع التبرعات ودعم الاستجابة الطارئة في فلسطين والسودان والكونغو.

الاكتفاء بإحصاء الضحايا

وركز القائمون على "البيت الزجاجي للمقاومة" هذا العام على سرد القصص الإنسانية بدل الاكتفاء بإحصاء الضحايا، وذلك من خلال إتاحة المجال لناجين وصحفيين وعاملين في مجال الإغاثة وفنانين لعرض تجاربهم بشكل مباشر.

أطباء من أجل غزة

وقالت لويس دي كلاين، من ائتلاف روتردام فلسطين ومنظمة "أطباء من أجل غزة"، للجزيرة مباشر: "لا نريد فقط جمع المال، بل نريد أيضا تغيير ممارسات حكوماتنا ووقف تواطئها، ودعوة الناس إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، خصوصًا في ما يتعلق بفلسطين".

إبقاء القضايا الفلسطينية حاضرة في الوعي العام

من جهته، قال بيم فان أوس، أحد المشاركين في الدعم التقني والبث الإذاعي للفعالية: "نحن هنا لإبقاء هذه القضايا حاضرة في الوعي العام. كثيرون يظنون أن الأمور انتهت بمجرد سماع كلمة وقف إطلاق النار، لكن الكوارث الإنسانية في السودان وفلسطين ما زالت مستمرة ولا تحظى بتغطية كافية".

وستُخصص التبرعات لدعم مشاريع إغاثة عاجلة في قطاع غزة والسودان والكونغو من أجل توفير الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية والمأوى للنازحين.

نتنياهو يطلب وقف محاكمته نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية

وفى سياق منفصل، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف محاكمته اليوم، الثلاثاء، لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية ضمن سيناريو صد هجوم صاروخي واسع النطاق، حسب ما ذكرت وسائل إعلام.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، ناقشت في وقت سابق، مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، أبرزها مشروع قانون يتيح تأجيل محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت".

 

