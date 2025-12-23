عمل بجيش الاحتلال وهدد غزة بالنووي، السلطات السعودية تمنع حاخاما إسرائيليا من دخول أراضيها

18 حجم الخط

منعت السلطات السعودية الحاخام يعقوب هرتسوج، الذي يصف نفسه بأنه الحاخام الأكبر للمملكة العربية السعودية وجزيرة العرب، من الدخول إلى أراضيها، فور وصوله إلى أراضي المملكة.

السعودية تمنع حاخاما من الدخول لأراضيها

وكشف الحاخام الإسرائيلي يعقوب هرتسوج، في بيان له عبر منصة "أكس"، أنه تم منعه من دخول المملكة العربية السعودية عند وصوله إليها، مشيرًا إلى أنه مُنع "على الرغم من حمله تأشيرة دخول سارية المفعول"، بحسب قوله.

وزعم الحاخام يعقوب هرتسوج، في بيانه، أنه قضى سنوات في المملكة قبل منعه، فقال: "على الرغم من أنني قضيت جزءًا كبيرًا من السنوات الماضية أعيش وأخدم في هذه المملكة المباركة".

منع الحاخام يعقوب هرتسوج من الدخول للسعودية، فيتو

وأشار الحاخام يعقوب هرتسوج إلى أن قرار منعه الدخول للأراضي السعودية صادر عن سلطات الهجرة السعودية، وتم منعه منذ وصوله من قبل السلطات في المطار.

وقال الحاخام هرتسوج في مزاعمه: "لقد تركتني هذه الحادثة بعيدًا- على غير إرادتي - عن الجالية اليهودية التي أخدمها بمحبة داخل المملكة، وهي جالية عاشت في ظل روح السلام والطيبة التي يجسدها النظام الملكي السعودي والشعب السعودي العظيم".

منع حاخام إسرائيلي من الدخول للرياض

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم منع الحاخام الإسرائيلي الأمريكي يعقوب هرتسوج من الدخول للمملكة السعودية، ففي أكتوبر عام 2022، منعت السلطات السعودية من دخول مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي في الرياض، على الرغم من تلقيه دعوة من المنظمين.



وأشار الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ، أنه وصل للمملكة بتأشيرة سياحية، وأنه تلقى دعوة لحضور الحدث الاقتصادي من الرئيس التنفيذي لمبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتياس، وكان يحمل تأشيرة دخول، لكنه مُنع من الدخول للمملكة.

ويعرف يعقوب هرتسوج نفسه بأنه "رجل أعمال، ومختص في المعاملات التجارية، وحوار الأديان، وتوفير كافة احتياجات اليهود في السعودية".

الحاخام هرتسوج حرض على إبادة غزة بالنووي

الجدير بالذكر أن الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوج خلع ملابسه الدينية في أكتوبر 2023، مع عملية طوفان الأقصى، وأرتدى الزي العسكري، ودخل معركة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

ونشر يعقوب هرتسوج، الذي يلقب نفسه بحاخام الجزيرة، صورة له عبر منصة "إكس" بالزي العسكري الإسرائيلي، وهو يرافق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهددًا أهل غزة، فقال إنه "سيجعل آثار إلقاء القنابل النووية على "ناجازاكي وهيروشيما تبدو نكتةً"، حيث شارك هرتسوج في حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على غزة.

وتلقى الحاخام الإسرائيلي هرتسوج تدريبه في إسرائيل ليصبح حاخامًا، لكنه يعمل رسميا في الجيش الإسرائيلي ويقدم لجنوده المشورة دائما، بحسب مواقع عبرية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.