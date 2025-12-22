الإثنين 22 ديسمبر 2025
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع

غزة
غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بشن جيش الاحتلال قصف مدفعي شرقي مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.

بدوره، أعلن الدفاع المدني بغزة، أمس الأحد، وفاة 18 شخصا في القطاع بسبب انهيار 22 منزلا منذ مطلع الشهر الجاري.

وقال الدفاع المدني بغزة: نناشد سكان المباني غير الصالحة للسكن إخلاءها والالتزام بتعليمات فرق السلامة.

 

دخول اتفاق غزة حيّز التنفيذ

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأحد، بأن دولة الاحتلال قتلت 400 فلسطيني منذ دخول اتفاق غزة حيّز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأحد، سقوط شهيدين بنيران الاحتلال قرب الخط الأصفر في حي الشجاعية شرقي غزة.

 

المعاناة الإنسانية في قطاع غزة ما زالت مستمرة

من ناحية أخرى، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة ما زالت مستمرة. 

وبحسب شبكة «العربية – الحدث»، أضاف جوتيريش: "القوات الإسرائيلية ما زالت منتشرة في نصف قطاع غزة.. نحن بحاجة لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.. لا يمكن إغفال التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية.. عشرات العائلات بلا مأوى في أعقاب العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. وأجدد الدعم  لمنظمة الأونروا التي تقوم بدور كبير في دعم الشعب الفلسطيني".

