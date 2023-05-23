نجل عبد المنعم عوض الله عن واقعة غادة والي والفنان الروسي: الاتنين سارقين من أبويا (فيديو)

غادة والي، فجر أشرف عوض الله نجل الفنان التشكيلي الراحل عبد المنعم عوض الله كبير الباحثين بهيئة قصور الثقافة سابقا مفاجأة من العيار الثقيل حول واقعة غادة والي بعد اعترافها باقتباس أعمال الفنان الروسي جورجى كورازيف للمرة الثانية، قائلًا: “الاتنين سارقين من أبويا”، موضحا أنه الحارس على أعمال والده الفنية.

وقال عوض الله فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم": “منذ أيام فوجئت بأن هناك نزاعا على لوحتين فنيتين، محل النزاع وعند مراجعتي لأعمال والدي الراحل فوجئت بأن اللوحتين من أعمال والدي الراحل وكان ذلك عام 1988”.

وتابع: "عندما استمعت للفنان الروسي الذى أكد أن اللوحة ليست لفتاة مصرية ،ولكنها يونانية تساءلت أين رأى الفتاة اليونانية عازفة الدف، والثقافة اليونانية ليس بها عازفة دف وآلة الدف هى آلة مصرية ووالدي رسم اللوحة في عام 1988".

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وأضاف: “أنا لا أتهم الفنان الروسي، ولكني أسعى للتحقق من صحتها، والفنان الروسي أخذ نفس الموتيفة ونفس حركة الصوابع ونقلها إلى المدرسة التكعيبية، ووالدي كان له أسلوب معين فى التناول”.

وطالب بتشكيل لجنة من الفنيين التشكيليين المتخصصين، لمراجعة اللوحتين لتحديد من هو صاحب اللوحة الأصلية، موضحا: "أعمال والدي منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فى العديد من المعارض والمؤتمرات الفنية المتخصصة، وفى حالة إثبات صحة حديثي بأن اللوحتين محل النزاع بين غادة والي والفنان الروسي ملك لوالدي سأتخذ الإجراءات القانونية ضدهما وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية".



تصدر اسم غادة والي وزوجها حسن أبو الروس تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما تصدر اسمهما تريند مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد اقتباسها لأعمال فنان روسي، وتقديمها في أحد الإعلانات باسمها.

لوحة ألة الدف، فيتو

غادة والي تثير غضب المصريين



وأثارت غادة والي غضب المصريين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعترافها باقتباس أعمال الفنان الروسي جورجى كورازيف للمرة الثانية، حيث اقتبست عمله الفني في تصميم لإعلان شركة مياه غازية، الأمر الذي استهجنه المصريون، وخاصة أنها المرة الثانية التي يتم الكشف فيها عن استيلاء غادة على أعمال الفنان الروسي الشهير.

حالة الغضب امتدت للعديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اعتراف غادة والي ما وصفته باقتباس أعمال الفنان الروسي، مستنكرة كشف الفنان الروسي لحالة سرقتها لأعماله، حيث ادعت أن هناك آخرين يسطون على أعمال الفنان الروسي كورازيف دونما أن يكشف عنهم.

من يعطي غادة والي الفرصة



علق عمار علي حسن علي عملية سطو غادة والي على أعمال الفنان الروسي فقال: "أضحكني محامي غادة والي، حين لم يجد تبريرا لاتهام فنان تشكيلي روسي لها بالسرقة سوى القول: إنها تنتمي إلى عائلة تعادي الإخوان، فيشوهونها. مضاهاة اللوحات لا تجعل للظنون مكانا، وتطرح سؤالا: من يصر على إعطاء هذه الرسامة فرصا ومالا على حساب سمعة بلد غنية برسامين حقيقيين...؟!"

ورد الدكتور هاني راجي قائلًا: "حد عارف ايه واسطة الأستاذة المتهمة بسرقة اعمال فنية لأجانب؟ مين اللي موصي بشراء أعمالها؟"



وعلق الدكتور مجدي الشريف قائلًا: "ياما رسايل وكتب.. يشغلني من فترة (بعيدا عن حالة التصميم والتقييم) التبجح فى تصدير المغالطات، فى كل وسائط الفنون...".

غادة والي أخذت مجهود 6 فنانات



وعلق الدكتور ناجي شفيق قائلًا: " غادة والي أخذت مجهود ٦ بنات فنانات ونسبته لنفسها لمجرد إنهم مش مشهورين ومش معروفين، وهو تصميم شعار محافظة الاقصر اللي أُعلن عنه في احتفالية طريق الكباش سنة ٢٠٢١...".