حوادث

بعد قليل، محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي

تعقد محكمة دار السلام بمنطقة عرب المعادي، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا و15 متهمًا آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي.

عقد تصالح 

ومن المقرر أن يقدم محامو المتهمين عقد تصالح تم بين الطرفين والتنازل عن البلاغات، عقب إخلاء سبيلهم بكفالة.

وتحددت جلسة المحاكمة اليوم لمواجهة تهم الترويع والبلطجة وتعطيل المرور.

محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي

وكانت نيابة دار السلام قررت في وقت سابق إخلاء سبيل عصام صاصا بضمان محل إقامته، كما أخلت سبيل مدير أعماله ومالك الملهى و11 آخرين، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، في القضية المتعلقة باتهامات بالبلطجة وتعطيل حركة المرور.

وكشفت التحريات أن الواقعة حدثت أثناء استعداد صاصا لإحياء فقرة غنائية داخل الملهى، حيث نشبت مشادة بينه وبين أفراد الأمن، تطورت لاحقًا إلى مشاجرة امتدت إلى خارج الملهى، ما تسبب في حالة من الفوضى بكورنيش المعادي.

وخلال محاولته مغادرة المكان، تعرّض صاصا للملاحقة من أحد الأشخاص بدراجة نارية، ألقى بها أمام سيارته، ما أدى إلى الاصطدام بها وتحطم الدراجة وانفجار وسائد السيارة الهوائية، ليغادر عصام صاصا السيارة ويفر هاربًا على قدميه، قبل أن يستقل سيارة أخرى ويغادر الموقع.

أقوال عامل بفرقة عصام صاصا:  اتعورت في ظهري ومعرفش الفاعل

وأجرت النيابة تحقيقا مع عامل بفرقة عصام صاصا الموسيقية متهم بالمشاركة في الواقعة، جاء كالتالي:

س _ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم باتلاف وتهشيم باب زجاجي خاص بالمدخل الرئيسي للمركب السياحي “نايل بوينت” وذلك على النحو المبين بالأوراق؟
ج _محصلش.

س_ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين في تعمد تعطيل حركة المرور - وذلك على النحو المبين بالأوراق؟
ج_محصلش.

س_ما ظروف ضبطك وعرضك علينا؟
ج_ اللي حصل أنا شغال مع عصام صاصا وكنت رايح معاه الحفلة في النايل وحصلت خناقة في المكان ومعرفش ايه اللي حصل بالظبط بس لقيت إني اتعورت في ضهري ومعرفش مين اللي عورني وبعدين روحنا وبعدين معاذ مدير أعمال عصام صاصا كلمني وقالي إن رئيس المباحث عاوزنا في القسم فرحنا على القسم وجابونا النهارده على النيابة وده كل اللي حصل.

س_متى وأين حدث ذلك؟
ج_الكلام ده حصل انهاردة ٧ / ۱۰ / ۲۰۲۵ الساعة ٧ الصبح في كورنيش المعادي - دار السلام.

 س_ وما مناسبة وجودك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج_ أنا كنت رايح مع عصام الحفلة علشان أنا شغال معاه.

س_ ومن كان برفقتك آنذاك؟
ج_ كان معايا الفرقة كلها.

