الثلاثاء 23 مايو 2023
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ثقافة وفنون

نقابة التشكيليين تكشف موقفها من أزمة غادة والي

غادة والي، فيتو
غادة والي، فيتو

أثارت الاتهامات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة التشكيلية غادة والي باقتباس بعض الأعمال واللوحات الخاصة بالفنان الروسي جورج كوراسوف ونسبتها إليها حالة من الجدل، ونشر عدد من النشطاء صورا لبعض الأعمال واللوحات زاعمين سرقة الفنانة التشكيلية لها من فنانين روس كـ نادية جرايبس. 

ورفضت صفية القباني نقيبة الفنانين التشكيليين التعليق على هذا الأمر واكتفت بإصدار بيانا جاء به: أن لا صلة لـ غادة والي بنقابة التشكيليين. 

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نقابة التشكيليين غادة والي الفنانين التشكيليين

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