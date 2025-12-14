بعد عامين من التحريض، الحاخام المتطرف إيلي شلانجر دعا لإبادة غزة وقتل في عيد الأنوار

18 حجم الخط

حادث إطلاق النار في سيدني، تصدر الهجوم على الطائفة اليهودية في أستراليا، التريند في العالم، حيث قام مسلحان بفتح النار على عدد من اليهود، كانوا يحتفلون بعيد الأنوار "الحانوكا"، وفق معتقداتهم، على شاطئ بودني في أستراليا، وأطلق المسلحان النار عليهم، ما أسفر عن مقتل أكثر من ٢٠ شخص وجرح نحو٤٠ يهوديًا.

منصات المستوطنين تكشف مقتل الحاخام المتطرف إيلي شلانجر

بعد انتشار أخبار الحادث، بدأت منصات المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بنشر بعض أسماء الذين القتلى والمصابين في الهجوم المسلح على الجالية اليهودية، وكان من بين المصابين في هجوم سيدني رئيس المجلس اليهودي الأسترالي-الإسرائيلي يوسي يهوشع، ومن بين القتلى الحاخام المتطرف إيلي شلانجر، المبعوث من حركة حباد اليهودية المتطرفة إلى أستراليا، لإحياء الاحتفال بعيد الحانوكا من الجالية الإسرائيلية هناك.

مقتل مبعوث حركة حباد الحاخام إيلي شلانجر في إستراليا، فيتو

المنصات العبرية نشرت صورة الحاخام المتطرف إيلي شلانجر، من حركة "حباد"، خلال زيارة سابقة قام بها لجنود الاحتلال الإسرائيليين في غزة، وكان يحضهم على الإبادة الجماعية ضد أهل غزة، ويدعمهم في الحرب ضد الفلسطينيين، حيث وصف بأنه أحد دعاة الإبادة.

وأكدت الجالية اليهودية في العاصمة الأسترالية سيدني على وقوع قتلى من الجالية الإسرائيلية، في حفل عيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي، بعد أن أطلق مسلح او مسلحون النار على 2000 من المحتفلين اليهود.

وقال يهودي مقيم في سيدني: إن "الشرطة طلبت منهم البقاء في المنازل". ووصف حادثة إطلاق النار الجماعي في حفل عيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي، لصحيفة يديعوت أحرونوت فقال: "أُطلقت أعيرة نارية، واستلقينا على العشب، هناك فوضى عارمة، إنها كارثة على مجتمعنا. كنا نعلم أن هذا قد يحدث. هذا ما يحدث عندما تتجاهل الحكومة كل الحوادث السابقة".

مقتل مبعوث الحباد المتطرف إيلي شلانجر

وأكدت بعض المواقع العبرية على مقتل مبعوث حركة "حباد" المتطرفة، الحاخام إيلي شلانجر، في هجوم سيدني أستراليا، ونشرت منصات المستوطنين الإسرائيليين صور للحاخام إيلي شلانجر، مبعوث "حركة حباد" الذي قتل في الهجوم على حفل يهودي في سيدني، وأثناء حضوره لاجتماع مع جنود الاحتلال لتقديم الدعم لهم في حرب الإبادة.

الحاخام إيلي شلانجر يحرض جنود الاحتلال على الإبادية، فيتو



كما نشرت المنصات صورة من حساب الحاخام إيلي شلانجر، تتضمن دعوة للاحتفال بـعيد "الحانوكا" في سيدني، والذي أسفر عن مصرعه اليوم.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن حاخام حباد المتطرف، رئيس بعثة حباد العالمية، إيلي شلانجر قُتل برفقة رئيس المجلس اليهودي الإسرائيلي الأسترالي، خلال عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيدني الأسترالية، وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "سمح بالنشر: مقتل الحاخام إيلي شلانجر، رئيس بعثة حباد، في هجوم في أستراليا قبل أسابيع قليلة فقط احتفل بختان ابنه"

وأثار مقتل الحاخام المتطرف إيلي شلانجر، في احتفال باستراليا، تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينيين، الذين وصفوه بالحاخام المتطرف، الذي دعا جنود الاحتلال لأبادة الفلسطينيين في غزة، وكان يحضر اجتماعات جيش الاحتلال في عزة لدعمهم.

النشطاء يكشفون مشاركة الحاخام شلانجر في إبادة أهل غزة

وعلق البلوجر الفلسطيني تامر أدهم، فقال: "الإعلان عن مقتل مبعوث حباد لإحياء الاحتفال اليهودي في أستراليا، بالإضافة إلى إصابة رئيس الجالية اليهودية بجراح خطيرة. حباد شاركت في الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين ودعمت الاستيطان.. ما لا يقل عن عشرة قتلى و60 إصابة في إطلاق نار خلال احتفالات عيد الحانوكا اليهودي على شاطئ بودني في أستراليا. مطلقي النار اثنان، وأصيبا وتم اعتقالهما".

صورة للحاخام إيلي شلانجر، من حركة حباد المتطرفة أثتاء تواجده في غزة، فيتو



أما البلوجر نجوى ضاهر فقالت: "الجنود التابعين لـ"حباد" رفعوا راياتها على بيوت غزة وقاموا بأنشطة مختلفة في غزة مثل أداء صلوات تلمودية وتوزيع الكعك وحمل الشمعدان اليهودي وتعتبر الحركة أن السيطرة على الضفة الغربية وغزة والجولان ضرورة لأمن الكيان الغاصب"

وقالت البلوجر الفلسطينة فاطمة الشيخ: "مشاهد من الهجوم الذي استهدف حفلًا بعيد الحانوكا اليهودي في أستراليا قبل قليل وأسفر عن قتلى وجرحى.. لا أمان لليهود في جميع العالم وكل ذلك بفعل إجرام الاحتلال.. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين"

وعلق البلوجر ميمو علام، فقال: " ضمن المصابين رئيس المجلس اليهودي الإسرائيلي الأسترالي يوسي يهوشع، بحسب يديعوت أحرونوت، يوم أسود على اليهود، هجوم دموي على اليهود في استراليا. موقع حدشوت هبيزك العبري: تأكد مقتل أحد مبعوثي حركة حباد في أستراليا، وأحد منظمي احتفالات عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي"

وقال الناشط يحيي قسام: "مقتل الحاخام إيلي شلانجر في هجوم في سيدني واصابة رئيس مجلس اليهود بجروح خطيرة في رأسه"

حركة حباد المتطرفة تدعو لاحتلال غزة والضفة الغربية

يذكر أن حركة حباد الإسرائيلية المتطرفة، التي ينتمى إليها الحاخام "إيلي شلانجر"، فتدعو إلى التخلص من الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم، وحركة حباد توصف بأنها حركة متشددة ومتطرفة، تهدف إلى تعزيز الهوية اليهودية.

وظهرت راياتهم الصفراء على دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغله في قطاع غزة في الحرب على غزة، التي لم تنقطع حتى الآن.

إيلي شلانجر في حفل ختان ابنه قبل أسابيع، فيتو



وتبنى حاخامات حركة حباد رؤى متطرفة، وعلى مستوى الخطاب خرج عدد من حاخامات حباد البارزين على العالم لـ "تبرير قصف غزة، ووصفوا الفلسطينيين بصفات لاإنسانية، واستخدموا مفاهيم دينية في خطابهم المتطرف مثل: (العماليق، وأعداء إسرائيل الأبديون"، وبعضهم صرّح علنًا بأنه "لا يوجد أبرياء في غزة"

ولحركة حباد الإسرائيلية المتطرفة علاقات وثيقة مع المسؤولين السياسيين حول العالم، وتعتبر من الحركات اليهودية المتطرفة، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ويقدر عدد أتباع الحركة من اليهود بنحو 95 ألف يهودي، أي نحو 13% من الحسيديم.

وبعد أحداث السابع من أكتوبر، طوفان الأقصى 2023، ظهر شعار منظمة حباد على راية صفراء فوق قمة الدبابات الإسرائيلية المشاركة في الحرب على قطاع غزة، ويتمثل الشعار بـ "تاج أزرق" وتحته عبارة "مشيح" بالعبرية، أي المسيح المخلص وفقًا للاعتقاد اليهودي.

لا تؤمن حركة حباد بوجود الفلسطينيين، وتدعو إلى طردهم وتعارض عقد أي اتفاق معهم، ودعت إلى إعادة استطيان غزة بعد السابع من أكتوبر.

ويذكر أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي رفعوا، في بداية الحرب على غزة، شعارًا على بيت مهدم في بيت حانون شمال قطاع غزة. وعلق عضو في حركة "حباد"، على منصة إكس، على الأمر قائلًا: "افتتح عدد من المقاتلين من أتباع حباد الذين يقاتلون في غزة، أول بيت حباد في شمال قطاع غزة في بيت حانون، حيث سيوزعون أنوار الحانوكا على عشرات الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي خلال العطلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.