وفد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في زيارة رسمية لكلية طب قصر العيني

استقبلت كلية طب قصر العيني وفدًا رسميًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برفقة الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، حيث كان في استقبالهم الدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات.

مثّل الوفد السعودي كلٌ من الدكتور حمد التركي مدير إدارة معادلة الشهادات بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والدكتور حسن عبد الله الحسين مساعد الأمين العام لشؤون المؤسسات، إلى جانب حضور من المجلس الصحي المصري ضمّ الدكتورة هالة أحمد مسؤولة الاعتماد الدولي، والدكتورة فاطمة حسن مدير إدارة الوافدين.

وخلال استقباله للوفد، أكد الدكتور حسام صلاح اعتزاز كلية طب قصر العيني بهذه الزيارة التي تأتي تقديرًا لدور الكلية التاريخي الممتد لأكثر من مائتي عام في التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمة الإكلينيكية.

إمكانيات كلية طب قصر العيني

واستعرض الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الكلية من بنية تحتية طبية وتعليمية متقدمة تضم العديد من الوحدات والبرامج المتخصصة، من بينها وحدة الإيكمو المتفردة بالشرق الأوسط، ووحدة السكتة الدماغية، والعديد من الوحدات المتطورة، وما تمتلكه الكلية من مهارات إكلينيكية عالية ومعامل متقدمة ونظم محاكاة تدريبية تسهم في إعداد أطباء مؤهلين وفق أرقى المستويات.

كما أوضح أن الكلية تضم أكثر من 6700 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وما يزيد على 14 ألف طالب في مرحلة البكالوريوس، إلى جانب نحو 1000 دارس للدراسات العليا، مؤكدًا أن هذه القدرات الهائلة تمكّن الكلية من تقديم برامج تدريب طبي واسعة وشاملة تعتمد على الاحتكاك الإكلينيكي المباشر، وتتميز بتنوع الحالات وثراء الخبرة التطبيقية، بما يعزز مستوى التدريب في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور محمد لطيف أن هذه الزيارة تأتي انعكاسًا للعلاقات الوثيقة بين المجلس الصحي المصري والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مشيرًا إلى أن قصر العيني يمتلك تاريخًا عريقًا وإمكانات تدريبية وتطبيقية تجعله شريكًا أساسيًا في تطوير البرامج المهنية والطبية المشتركة.

وأوضح أن المجلس الصحي المصري يعمل على ترسيخ منظومة تدريبية موحدة في مختلف التخصصات الطبية.

البورد المصري والتدريب السعودي بقصر العيني

وأشاد بما عرضه الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، من إمكانات وأرقام، مؤكدًا أن حجم الكلية وما تحتويه من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وبنية تحتية يعادل فعليًا قدرات عشر كليات طب تحت سقف واحد، وهو ما يمنحها قدرة فريدة على احتضان برامج البورد المصري والتدريب السعودي.

وأشار الدكتور حسام حسني إلى أن المستشفيات الجامعية بالقصر العيني تمثل ركيزة تدريبية محورية نظرًا لما تقدمه من خدمات علاجية متقدمة ومتنوعة داخل بيئة إكلينيكية ضخمة تُعد من الأكبر في مصر والمنطقة.

وأضاف أن الكلية حققت في الفترة الأخيرة خطوات مهمة على مستوى الاعتمادات المهنية؛ والتدريبية من جهات دولية مختلفة، بما يعكس تطور منظومة التدريب وارتفاع مستوى الكفاءة المهنية داخل المستشفيات الجامعية بما يتواكب مع تطبيق البرامج التدريبية المختلفة.

وعقب الاستقبال، رافقت الدكتورة إيمان فؤاد نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب الوفد في جولة داخل قسم النساء والتوليد، بمشاركة الدكتور أحمد عبد المجيد رئيس القسم، والدكتور أحمد محمود مدير مستشفى النساء، والدكتور محمد والي أستاذ النساء والتوليد.

وشملت الجولة زيارة وحدات القسم الإكلينيكية، ومعمل المحاكاة VESSALKA, ومتحف قسم النساء، ووحدة طب الجنين، ومعمل المهارات السريرية، إلى جانب لقاءات مباشرة مع المتدربين للاطلاع على تقييمهم لمسارات التدريب، والاستماع إلى المدربين حول آليات التقييم ومتابعة وتنفيذ خطة التدريب.

استراتيجيات الحوكمة الخاصة بالمجلس الصحي المصري

وتناولت المناقشات المشتركة خلال الزيارة التعرف على نظام البورد المصري واستراتيجيات الحوكمة الخاصة بالمجلس الصحي المصري، وتطبيقها داخل أروقة قصر العيني وبحث أوجه التعاون بين المجلس الصحي المصري والهيئة السعودية في مجال التطوير المهني المستمر، ودور قصر العيني في التدريب، وتبادل الاعتراف بالشهادات والكفاءات، وزيادة أعداد المتدربين في برامج البورد المصري في مختلف التخصصات ، كما أكد الجانبان أن اختيار كلية طب قصر العيني كمحطة رئيسية للتدريب يأتي لما تمتلكه من تاريخ عريق، وبنية تحتية قوية، وإمكانات بحثية وإكلينيكية متقدمة، وقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المتدربين في إطار شراكات تدريبية واسعة بين الجانبين.

تطرقت النقاشات الي نقاش تفاعلي بين المتدربين والوفد السعودي حول الإمكانات الإكلينيكية والمهارية التي توفرها المستشفيات، كما شهدت الزيارة حوارًا مباشرًا بين المدربين من أساتذة قصر العيني والوفد السعودي والدكتور محمد لطيف حول مستقبل البرامج المشتركة وتطوير مسارات التدريب.

