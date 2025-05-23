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صحة ومرأة

4 إجراءات تتخذها السلطات السعودية مع الحجاج فور وصولهم للحماية من الأمراض

موسم الحج 2025، فيتو
موسم الحج 2025، فيتو

كشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود مجموعة من الإجراءات التي تطبقها المملكة العربية السعودية في نقاط الدخول إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة في حماية صحة الحجاج في موسم الحج 2025.

 

إجراءات تتبعها السلطات السعودية الصحية عند وصول الحجاج 

وقالت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الصحية السعودية تتخذ الإجراءات التالية عند وصول الحاج:

١-  إعطاء المضادات الحيوية الوقائية لعلاج التهاب السحايا للقادمين من أحد البلدان التي تشهد فاشيات متكررة أو ترتفع فيها مخاطر الإصابة.

٢- إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي للقادمين من بلدان تعاني من حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال - بغض النظر عن العمر أو حالة التطعيم.

٣- التحقق من أن وثائق السفر الخاصة لكل حاج تتضمن شهادات سارية المفعول تثبت اتخاذ تدابير لمكافحة الحشرات والقوارض والكائنات الحية الأخرى الحاملة للأمراض، وفقًا للوائح الصحية الدولية.  

٤- إجراء فحوص للكشف عن أعراض مثل الإسهال، وتقديم علاج وقائي إذا لزم الأمر، خصوصًا للقادمين من بلدان تعاني من فاشيات الكوليرا.

أكدت الصحة العالمية وضع هذه التدابير للحفاظ على سلامة جميع الحجاج خلال هذه الرحلة المقدسة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة حصول الحجاج على اللقاحات المطلوبة والموصى بها قبل دخول المملكة العربية السعودية.

 

تطعيمات إجبارية قبل السفر لأداء الحج 

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التطعيمات تشمل: 

١-التهاب السحايا بالمكورات السحائية  للمسافرين الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فأكثر.

٢- شلل الأطفال - للمسافرين من بلدان بها حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال جرعة واحدة على الأقل.

٤- الحمى الصفراء - للمسافرين من البلدان المعرضة لخطر انتقال العدوى عُمر 9 أشهر فأكثر.

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كما أوصت بتناول تطعيم كورونا والإنفلونزا الموسمية وشلل الأطفال للمسافرين من البلدان التي يظهر فيروس شلل الأطفال في العينات البيئية فيها.

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