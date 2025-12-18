الأفيال حامل اللقب، إنجازات منتخب كوت ديفوار في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، يستعد منتخب كوت ديفوار للظهور في كأس أمم أفريقيا للمرة السادسة والعشرين في تاريخه والحادية عشرة على التوالي.

ويعد منتخب الأفيال هو ثاني أكثر منتخب شارك في كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بعد منتخب مصر.

ويسعى منتخب كوت ديفوار للدفاع عن لقبه الذي أحرزه قبل سنتين في أراضيه بعد أن عاد من بعيد وتجاوز دور المجموعات من البطولة.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز السابع أفريقيا، ورقم 42 عالميًّا في آخر تصنيف للمنتخبات صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وخاض منتخب كوت ديفوار 106 مباريات في الكان، حقق الفوز في 48 مباراة، وتعادل في 31 مباراة وخسر في 27 مباراة.

وسجل منتخب الأفيال 152 هدفًا وسكنت شباكه 111 هدفًا.

ويعد أكبر انتصار لمنتخب كوت ديفوار في نهائيات أمم أفريقيا على حساب إثيوبيا في نسخة 1970 بستة أهداف مقابل هدف، أما أكبر هزيمة فكانت أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في دور المجموعات من نسخة 2023.

إنجازات منتخب كوت ديفوار في أمم أفريقيا

توج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم أفريقيا في 3 مناسبات في نسخ 1992 و2015 و2023، وهو حامل لقب آخر نسخة من الكان، وخسر النهائي في مناسبتين في نسختي 2006 و2012.

ونال منتخب الأفيال المركز الثالث في 4 مناسبات في نسخ 1965 و1968 و1986 و1994، فيما جاء في المركز الرابع في مناسبتين في نسختي 1970 و2008.

وودع من الدور ربع النهائي في 4 مناسبات، وأقصي من دور الـ16 في مناسبة، وغادر من دور المجموعات في 9 مناسبات آخرها في نسخة 2017.

وودع منتخب الأفيال من الدور ربع النهائي في 4 مناسبات في نسخ 1998 و2010 و2013 و2019، وأُقصي من دور الـ16 في مناسبة في نسخة 2021، وغادر من دور المجموعات في 9 مناسبات آخرها في نسخة 2017.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأقوى في كأس أمم أفريقيا رفقة منتخبات الكاميرون والجابون وموزمبيق.

ويستهل منتخب الأفيال مشواره بمواجهة موزمبيق يوم 24 ديسمبر، ثم يواجه الكاميرون في قمة مواجهات دور المجموعات يوم 28 ديسمبر، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الجابون يوم 31 ديسمبر.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 18 يناير 2026، في دولة المغرب بمشاركة 24 منتخبًا.

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

