الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
موعد مباراة الكاميرون والجابون في أمم أفريقيا 2025

يستهل المنتخب الكاميروني مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، بمواجهة الجابون غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.

 

وتضم المجموعة السادسة في بطولة أمم أفريقيا 2025 إلى جانب كلا من الكاميرون والجابون منتخبي كوت ديفوار وموزمبيق.

 

موعد مباراة الكاميرون ضد الجابون 

وتنطلق صافرة مباراة الكاميرون ضد الجابون في تمام الساعة العاشرة مساء الغد بتوقيت القاهرة علي أرضية ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية.

 

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أعلنت تعيين الحكمين الدوليين المصريين، أمين عمر ومحمود أبو الرجال لإدارة مباراة الكاميرون والجابون.

حكام مباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 

ويضم طاقم حكام مباراة الكاميرون والجابون كلا من أمين عمر حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال، مساعد أول، والجزائري عادل البنا، مساعد ثاني،والكونغولي جان جاك نادالا، حكم رابع والجزائري مصطفى غربال، حكم فيديو، والتونسي هيثم قيراط، حكم فيديو مساعد.

 

ويسعي منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز في هذه المباراة قبل مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية ثم يلتقي مع موزمبيق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

بطولات الكاميرون في أمم أفريقيا عبر التاريخ

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية خمس مرات (1984، 1988، 2000، 2002، 2017)، واللقب الوحيد في منطقة شمال أفريقيا كان في المغرب عام 1988، كما أنه كان وصيفا في نسخة 1986 لمنتخب مصر.

