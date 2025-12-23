عوائد وأرباح المغرب من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وتوقعات بوصول إنفاق الجماهير إلى 1.2 مليار دولار

18 حجم الخط

تحقق الدول المنظمة لـ كأس الأمم الافريقية عوائد كبيرة، وذلك من خلال إنفاق الجماهير وزيادة معدلات السياحة، ومن المنتظر أن تحقق المغرب المنظمة لهذه الدورة خلال العام مكاسب كبيرة.

وكانت المغرب أنفقت نحو 16.3 مليار دولار "150 مليار درهم" للاستعداد لاستضافة البطولة الأكبر في القارة السمراء وأيضًا الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030.

نرصد في التقرير التالي أبرز المكاسب من تنظيم البطولة القارية 2025

أولا: تتوقع الحكومة المغربية أن يصل إنفاق الجماهير إلى 1.2 مليار دولار.

ثانيا: يتوقع استقبال ما بين 500 ألف ومليون زائر أجنبي إضافي، ما قد يضخ إنفاقًا يتراوح بين 450 مليون دولار و1.2 مليار دولار في الاقتصاد المغربي خاصة في قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل.

ثالثا: الحصول على حصة مرتقبة من عوائد الاتحاد الأفريقي تصل إلى 22.5 مليون دولار تمثل نسبة 20% من عائدات البث والرعاية.

انطلاق بطولة أمم افريقيا 2025 فى المغرب

وانطلقت مساء الأحد الماضى في المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 رسميا بحفل افتتاح مليء بالألوان والإيقاعات في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، إيذانا ببدء أهم بطولة كرة قدم في القارة الأفريقية.

وشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين المغاربة والأفارقة الذين أضفوا أجواء فنية مميزة، مع عروض موسيقية ورقصات تعكس التراث المغربي والأفريقي.

وحضر حفل الافتتاح مسؤولون كبار ومشاهير وعشاق كرة القدم، ومن المتوقع أن تستمر البطولة حتى 18 يناير المقبل، مع مباريات تقام في 6 مدن مغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.