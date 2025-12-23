جنايات الإسكندرية تقرر إيداع قاتل زوج شقيقة زوجته بمستشفى المعمورة للطب النفسي

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي رئيس المحكمة، بإيداع المتهم "م. م. و." بمستشفى المعمورة للطب النفسي للكشف على قواه العقلية، وإرفاق تقرير بحالته، وذلك لاستكمال محاكمته لاتهامه في قتل المجني عليه "م. ا. ع." زوج شقيقة زوجته “عديله”، والمعروفة إعلاميا بواقعة جريمة القتل بمول شهير “ستي لايت” شرق الإسكندرية.

صدر القرار بعضوية كل من: المستشار محمود محمد الربيعي والمستشار مصطفى سعد عبد السيد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

خلافات أسرية بسبب الغيرة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 23380 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ثالث المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط القسم بورد بلاغ بقيام المتهم بالتعدي على المجنى عليه بـ 20 طعنة في مدخل كمبوند سكني شهير.

تبين من التحقيقات، أنه على إثر خلافات أسرية بين المتهم "م. م. م." وبين المجنى عليه "م. ا. ع."، وذلك لأن المتهم لديه ضغائن نفسية تجاه المجنى عليه تتمثل فى الفارق الاجتماعى فيما بينهما.

وقبل الواقعة بأيام استولى المتهم على حافظة نقود زوجته، ثم توجه إلى منزل والدتها، وعقب ذهاب المتهم لرؤية أبنائه، طلب من المجني عليه التوجه معه إلى الشقة المجاورة المهجورة للتحدث معه، ثم قام المتهم بإمساك قطعة خرسانية وانهال بها على رأسه.

وبعد تخليص المجنى عليه من يد المتهم وتوجه أحد السكان لإسعافه، ونزل فى المصعد إلى أسفل مدخل العقار، فوجئ بنزول المتهم خلفه حاملا سلاحا أبيض “سكينا” أعده لذلك، وتعدى عليه بعدة طعنات فى أنحاء جسده، مما أدى إلى وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

