السجن المشدد 7 سنوات لغفير بتهمة قتل عامل فى الإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ا.ف.ع" غفير، بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه في ضرب أفضى لموت للمجنى عليه "م.م.ع".



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11869 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محربك،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بمشاحرة بين المتهم والمجني عليه وعلي اثرها تعدي المتهم علي المجني عليه مما ادي الي وفاته.

تبين من التحقيقات، أنه إثر مشادة كلامية بين المتهم "ا.ف ع" غفير، وبين المجني عليه " م.م.ع" عامل، بعد أن تعدى المتهم على المجني عليه بالسب وتطورت المشاجرة بينهم، وتعدى المتهم بعصا كان يحملها في يده على المجني عليه، مما أدى إلى سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفي لتلقى العلاج، وعقب ذلك توفي متاثرا باصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.