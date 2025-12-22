وجبة كبدة وسهرة غنائية بعد الجريمة، اعترافات صادمة لعامل مزق جسد صديقه في الإسكندرية

18 حجم الخط

في جريمة تخلت عن كل معاني الإنسانية، شهدت منطقة "أبو يوسف" بغرب محافظة الإسكندرية واقعة مأساوية، حيث أنهى عامل حياة صديقه بدم بارد، ولم يكتف بالقتل بل قام بتمزيق جثمانه وتوزيع أجزائه بين القمامة وأسفل "سيراميك" الشقة، في رحلة إجرامية استغرقت 9 ساعات من التنكيل والتمثيل بالجثة.

خلاف عمره عام ينتهي بشلال دم

كشفت تحقيقات نيابة الدخيلة، بإشراف المستشار عمر أبو كليلة، عن كواليس مرعبة بدأت بخلاف مادي بسيط. المتهم "ط.ح"، وهو عامل باليومية وافد من الصعيد، استرجع ضغينة قديمة تعود لعام مضى، حين اتهمه المجني عليه "ع.ع.ص" بسرقة مبلغ 1200 جنيه أثناء عملهما في نقل أثاث إحدى السيدات.

وحسب اعترافات المتهم، فإن المجني عليه استمر في معايرته وسب والديه بألفاظ نابية واتهامه بالسرقة، مما ولد لديه رغبة عارمة في الانتقام، وقال المتهم في التحقيقات: "جلست أفكر كيف أتخلص منه، تمنيت لو كان معي مسدس لأقتله بسهولة".

خطة "الساعات التسع" وكاميرات المراقبة

استغل المتهم خروج شريكهما الثالث في السكن للعمل، لينفذ مخططه الشيطاني، قام بإغلاق أبواب العقار والشقة بإحكام، واستل سكينتين (كبيرة وصغيرة)، وباغت ضحيته بطعنة في الرقبة، تلتها طعنات نافذة في البطن حتى فارق الحياة.

ورصدت كاميرات المراقبة بالمنطقة تحركات المتهم المريبة عبر 7 مقاطع فيديو، أظهرته وهو يحمل أجولة بلاستيكية ممتلئة، ثم خروجه لشراء الرمل والأسمنت، ودخوله مخبزًا، وهي الأدلة التي واجهه بها وكيل النائب العام، لينهار ويعترف بصحتها.

تفاصيل التمثيل بالجثة وتخزينها

قام المتهم بتكسير "سيراميك" الغرفة ودفن القدم اليمنى للمجني عليه تحت طبقة من الرمل والأسمنت، وصعد إلى الطابق الثاني بعقار تحت الإنشاء، ودفن الرأس داخل حفرة "قاعدة حمام" وغطاها بالأسمنت، ووضع باقي أجزاء الجسد والمتعلقات في أجولة وألقى بها في صناديق القمامة بمنطقة أبو يوسف.

وقال المتهم: "لو كنت أعلم أن البصمات تكشف الهوية، لكنت قطعت أصابعه ودفنتها مع الرأس".

عقب انتهاء المهمة الدموية، اغتسل المتهم وارتدى ملابسه وكأن شيئًا لم يكن، وبكل برود أعصاب، توجه لشراء "رغيف كبدة" لسد جوعه، ثم جلس على المقهى يحتسي الشاي ويستمع إلى الأغاني، قبل أن يعود للمنزل لينام تمهيدًا للسفر إلى مسقط رأسه بالصعيد، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية بالإسكندرية كانت له بالمرصاد.

قرار النيابة

وأمرت نيابة الدخيلة بحبس المتهم "ط.ح" 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التوجيه بسرعة استكمال التحريات وندب الطب الشرعي.

