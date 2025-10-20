الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

مديرية امن الاسكندرية،
مديرية امن الاسكندرية، فيتو

باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تحقيقاتها في ملابسات محاولة سرقة مكتب بريد العوايد،عبر حفر نفق بمسجد مجاور.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من قسم شرطة الرمل ثان، بورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد محاولة سرقة مكتب بريد العوايد بمنطقة عزبة سكينة،دائرة القسم. وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل ثان، إلى موقع البلاغ،

وتبين من الفحص والمعاينة وجود حفر بإحدى جدران مبنى مكتب البريد، وأن اللصوص بدأوا الحفر من داخل المسجد الملاصق، حتى تمكنوا من الوصول إلى جدار مكتب البريد، لكن أجهزة الإنذار دوت فور اختراق الجدار، ما دفعهم إلى الهرب قبل تنفيذ السرقة.
 

وبدأت الأجهزة الأمنية فى تفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وفحص المشتبه بهم.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

