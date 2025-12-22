الإثنين 22 ديسمبر 2025
السيطرة على حريق بسوق عرفان فى الإسكندرية (صور)

السيطرة على حريق بسوق عرفان فى الإسكندرية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية،  من السيطرة على حريق بسوق عرفان بحي وسط دون إصابات أو خسائر بشرية.

 

أسفر الحريق عن احتراق محلين بالكامل داخل السوق، وسط حالة من الفزع بين رواد السوق والذي جري إخلائها فور اندلاع  الحريق قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية،  قد تلقت بلاغا، يفيد بنشوب حريق داخل سوق عرفان    بنطاق حي وسط  ، لتهرع إلى المكان سيارات الإطفاء وقوة أمنية.

 

وتبين نشوب حريق في محل داخل السوق وامتداد النيران لمحل مجاور، وأتت علي محتويات المحلين،  وجري إخلاء السوق، وقامت قوات الحماية المدنية  بالسيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي المحلات.

وأسفرت المعاينة الأولية عن أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى لاندلاع النيران في احد المحلات وامتداده لمحل مجاور.

 جري تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

