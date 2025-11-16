سيدة تقتل زوجها طعنا أمام أطفالهما بعد مشادة كلامية بالعجمي

18 حجم الخط

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، القبض على سيدة أقدمت على قتل زوجها طعنا، أمام أطفالهما الثلاثة.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد بمقتل ميكانيكي بسكين على يد زوجته داخل منزله.

وعلى الفور تحرك المقدم سعيد شعلة، رئيس مباحث الدخيلة، والرائد محمد رمضان، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، وتم ضبط الزوجة المتهمة في موقع الحادث قبل محاولة الهرب.

وأوضحت المعلومات الأولية أن الضحية يدعى م. إ.، يعمل صاحب ورشة ميكانيكا في منطقة العامرية، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ومعروف بحسن الخلق بين جيرانه ومعارفه.

وأفادت التحريات بأن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين داخل الشقة قبل أن تتطور بشكل مفاجئ، وتقوم الزوجة على إثرها بتسديد طعنة نافذة لزوجها بسكين المطبخ.

وأكد شهود عيان أن الأطفال الثلاثة كانوا متواجدين داخل المنزل وقت وقوع الجريمة، وشاهدوا لحظة الاعتداء؛ ما تسبب في حالة صدمة كبيرة بينهم.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وقررت حبس الزوجة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطب الشرعي واستكمال سماع أقوال الشهود.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالإسكندرية استجواب المتهمة للوقوف على دوافع الجريمة وملابساتها الكاملة.

