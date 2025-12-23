لدعم المنظومة الصحية بالدقهلية، الجزار يعلن استلام أجهزة طبية حديثة وماكينات غسيل كلوي جديدة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة صحة الدقهلية، عن استلام 51 جهازًا طبيًا من مخازن العباسية بالقاهرة، بقيمة تقديرية تبلغ 11 مليونًا و500 ألف جنيه، وذلك لدعم ورفع كفاءة عدد من مستشفيات المحافظة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ودعم الدولة المستمر للمنظومة الصحية، ورفع كفاءة عدد من مستشفيات الدقهلية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الأجهزة التي تم استلامها تشمل:

8 أجهزة تنفس صناعي للكبار

18 جهاز رسم قلب

5 ترولي نقل مرضى

5 أجهزة شفاط متنقل

1 جهاز تنفس صناعي متنقل

6 أجهزة علاج ضوئي

1 جهاز تنفس أطفال تردد عالي

3 أجهزة تنفس أطفال

2 جهاز مونيتور كومباكت

2 جهاز CPAP

الاجهزة إضافة نوعية مهمة للمنظومة الصحية



وأكد وكيل الوزارة أن هذه الأجهزة تمثل إضافة نوعية مهمة لـ المنظومة الصحية بالمحافظة، وتسهم في دعم أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، بما ينعكس على تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية

وفي سياق متصل، أوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذا الدعم يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتعزيز قدرات عدد من مستشفيات محافظة الدقهلية، من خلال تزويدها بـ:

* عدد 24 كرسي غسيل كلوي،

* عدد31 ماكينة غسيل كلوي، من بينها 5 ماكينات من النوع (HDF)،

وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه،

بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.

ماكينات الغسيل من النوع (HDF) تُعد من أحدث وأعلى الأنواع

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ماكينات الغسيل من النوع (HDF) تُعد من أحدث وأعلى أنواع ماكينات الغسيل الكلوي كفاءة، لما تتمتع به من قدرة عالية على إزالة السموم وتحسين جودة الغسيل، بما ينعكس إيجابيًا على الحالة الصحية للمرضى.

توزيع الأجهزة وماكينات الغسيل والكراسي الجديدة على المستشفيات المستهدفة

وفي هذا الإطار، وجّه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية القيادات المختصة بالمديرية بضرورة المتابعة المستمرة وسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات المخزنية والإدارية اللازمة، والعمل على توزيع الأجهزة وماكينات الغسيل والكراسي الجديدة على المستشفيات المستهدفة، مع الإسراع في تشغيلها ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، تحقيقًا لأقصى استفادة للمرضى.

الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بصحة المواطنين،

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بصحة المواطنين، ولا تدخر جهدًا أو مالًا في سبيل تطوير المنظومة الصحية، لاسيما الخدمات المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، مشيدًا بحجم الدعم المقدم لمحافظة الدقهلية، والذي يعكس حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان على توفير رعاية صحية متكاملة وحياة كريمة للمواطنين.

دعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة الدقهلية

وفي ختام البيان، قدّم الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، على دعمهم المستمر والمتواصل للمنشآت الصحية بالمحافظة، ودورهم الفعال في دعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة الدقهلية.

